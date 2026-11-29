Wer Asli anbrüllt, kann sich selbst dabei zuschauen. Ein grünes Lämpchen leuchtet, auf dem kleinen Bildschirm der Kamera an ihrer roten Weste erscheint ein Gesicht: das eigene. Man kann sich noch so im Recht fühlen: Mitten im schönsten Wickel den eigenen grantigen Schädel vor sich zu haben, bringt so manchen aus dem Konzept.