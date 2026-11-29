Seit Anfang November kassieren die Wiener Linien 50 Euro von Öffi-Rüpeln. Die „Krone“ war mit Asli und Ömer vom Sicherheitsdienst auf Streife. Die beiden erzählen von Hundehaltern, die jede Regel wegdiskutieren, von Hitzköpfen vor dem Bodycam-Spiegel und von Notfällen, in denen Sekunden zählen.
Wer Asli anbrüllt, kann sich selbst dabei zuschauen. Ein grünes Lämpchen leuchtet, auf dem kleinen Bildschirm der Kamera an ihrer roten Weste erscheint ein Gesicht: das eigene. Man kann sich noch so im Recht fühlen: Mitten im schönsten Wickel den eigenen grantigen Schädel vor sich zu haben, bringt so manchen aus dem Konzept.
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