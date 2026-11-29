Für US-Präsident Donald Trump sind es „großartige Neuigkeiten“, dass der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez bei der Parlamentswahl am Sonntag abgewählt wurde.
„Er hat verloren? Oh, das ist eine gute Sache“, so Trump laut BBC auf die entsprechende Anmerkung eines Reporters, der ihm die Neuigkeiten überbrachte. Sánchez habe „einen katastrophalen Job gemacht, er verdient es zu verlieren“.
Der Premier vertrat in den vergangenen acht Jahren, die er an der Macht war, stets gegenteilige Ansichten zu Trump – sei es bei Verteidigungsausgaben, Einwanderung oder dem Krieg im Iran.
Meloni gratuliert Wahlsieger
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gratulierte dem konservativen Wahlsieger Alberto Núñez Feijóo und seinem rechtsextremen Bündnispartner Santiago Abascal. Sie wünsche den beiden „den besten Start“ und äußerte „die Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle unserer beiden Nationen“.
Unter Sánchez waren die italienisch-spanischen Beziehungen gespannt. Nach dem Migrantenansturm auf die spanische Afrika-Exklave Ceuta hatte die Regierung in Rom das Schengen-Abkommen für Spanien ausgesetzt, worauf Madrid mit Vergeltungsmaßnahmen reagierte.
Der italienische Vizepremier Matteo Salvini äußerte sich ebenfalls erfreut über den Machtwechsel in Spanien. „Geht heim, spanische Linke! Sánchez, OUT“, schrieb er auf X. „Endlich kommt es zum Wechsel: Spanien wird wieder seine eigenen Grenzen und jene Europas verteidigen“, gratulierte Salvini seinem Bündnispartner Abascal zum „historischen Ergebnis“.
Tajani telefonierte mit künftigem Premier Feijóo
Italiens Vize-Regierungschef und Außenminister Antonio Tajani gratulierte dem PP-Vorsitzenden Feijóo telefonisch zum Erfolg bei der Parlamentswahl, der sich laut Mitteilung für Tajanis Unterstützung, die Zusammenarbeit und eine langjährige Freundschaft bedankte. Tajani ist auch Vorsitzender der italienischen Partei Forza Italia.
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