Eigentlich ist Weihnachten das Fest der Freude, doch nicht jedes Präsent landet einen Volltreffer. Was zunächst wie Ärger über einen Fehlgriff wirkt, hat oft einen tieferen emotionalen Hintergrund. Selbst liebevoll ausgesuchte Geschenke können enttäuschen und lange nachwirken. Doch wie gelingt es, anderen eine Freude zu machen, selbst mit den eigenen Geschenken glücklich zu sein und Enttäuschungen zu vermeiden?