Das ÖSV-Team um die Levi-Dritte Katharina Truppe hat heute (16:30/19:30) im Slalom von Killington die Chance, die Schmach von Gurgl auszubügeln. Truppe schied nach ihrem gelungenen Auftakt in Finnland beim Heimrennen aus, auch keine ihrer Teamkolleginnen kam in die Wertung. In Killington hat es Truppe als Dritte 2022 bereits einmal auf das Podest geschafft. Den bis dato letzten Slalom am US-Schauplatz gewann 2024 die Schweizerin Camille Rast.