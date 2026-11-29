Der Ski-Zirkus macht in Killington halt. Heute steht der Slalom der Damen auf dem Programm, wir berichten ab 16.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Das ÖSV-Team um die Levi-Dritte Katharina Truppe hat heute (16:30/19:30) im Slalom von Killington die Chance, die Schmach von Gurgl auszubügeln. Truppe schied nach ihrem gelungenen Auftakt in Finnland beim Heimrennen aus, auch keine ihrer Teamkolleginnen kam in die Wertung. In Killington hat es Truppe als Dritte 2022 bereits einmal auf das Podest geschafft. Den bis dato letzten Slalom am US-Schauplatz gewann 2024 die Schweizerin Camille Rast.
Shiffrin dominierte in Killington
Davor dominierte in Killington bis zu ihrem dortigen RTL-Sturz vor zwei Jahren mit sechs Siegen Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin greift in ihrer Heimat erstmals im WM-Winter ins Slalomgeschehen ein. In ihrer Abwesenheit gewannen in Levi die Deutsche Emma Aicher und in Gurgl der für Albanien antretende Jungstar Lara Colturi. Schafft es Shiffrin in ihrer Paradedisziplin aufs Podium, wäre es ihr 100. Weltcup-Podestplatz im Slalom, 73 davon waren Siege.
Vor einem Jubiläum steht auch Truppe, die ihr 200. Weltcuprennen bestreitet. Neben der Kärntnerin treten in Vermont für Österreich Natalie Falch, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager und Katharina Huber an.
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