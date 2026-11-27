„Pan Baobao“ ist wohl der dickste Leopard der Welt. Wegen seiner ungewöhnlichen Rundungen ist er eine Publikumsattraktion im Panzhihua-Zoo in China. Der Zoo hatte die Pummel-Katze vor zwei Jahren auf Diät gesetzt, beschloss aber nun, dass er dick bleiben darf. Er sei einfach „zu alt“, um abzunehmen.
Während seine Artgenossen für ihr graziles Auftreten und schnelle Bewegungen bekannt sind, lässt es „Pan Baobao“ eher gemütlich angehen. Damit wurde der Leopard zu einer Internet-Sensation und einem Symbol für die „Body-Positivity“-Bewegung.
Doch im Jahr 2024 beschloss der Zoo, die Raubkatze auf ein strenges Gewichtsabnahmeprogramm zu setzen. Er bekam kalorienärmeres Futter und ein größeres Gehege, in dem er sich mehr körperlich betätigen sollte. Doch die Diät wurde nun beendet. Nicht, weil das korpulente Tier so viel Gewicht verloren hätte, sondern weil er mit 19 Jahren schlichtweg zu alt sei. Sein Alter entspricht etwa 70 bis 80 Menschenjahren.
Bei Gewichtsabnahme könnte die Haut schlaff werden
„Es liegt nicht daran, dass wir seine Ernährung nicht kontrollieren, sondern daran, dass es alt wird und nicht an Gewicht verlieren sollte“, erklärte Zoosprecher Zhang Songwen gegenüber „The Sun“. „Tiere sind im Grunde wie Menschen. Mit zunehmendem Alter verliert ihre Haut an Spannkraft“, führte Songwen aus und fügte hinzu: „In dieser Phase ist es am wichtigsten, ihren Zustand zu erhalten und ihre Gesundheit zu gewährleisten.“
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Zudem erfreue sich „Pan Baobao“ bester Gesundheit, wie ein Tierarzt vor Kurzem festgestellt habe. „Solange sein Gewicht stabil bleibt und er sich in guter Verfassung befindet, ist das der beste Zustand für ihn“, so der Sprecher.
Leopard soll sich „wohfühlen“
Der Leopard bekommt derzeit mehr als 500 Gramm Rindfleisch pro Tag, wobei auch Hühnerfleisch auf seinem Speiseplan steht, um eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten. Die Tierpfleger zielen nun nicht mehr darauf ab, dass die Raubkatze abspeckt, sondern dass sich der betagte Vierbeiner wohlfühlt, aktiv und gesund bleibt.
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