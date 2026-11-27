Bei Gewichtsabnahme könnte die Haut schlaff werden

„Es liegt nicht daran, dass wir seine Ernährung nicht kontrollieren, sondern daran, dass es alt wird und nicht an Gewicht verlieren sollte“, erklärte Zoosprecher Zhang Songwen gegenüber „The Sun“. „Tiere sind im Grunde wie Menschen. Mit zunehmendem Alter verliert ihre Haut an Spannkraft“, führte Songwen aus und fügte hinzu: „In dieser Phase ist es am wichtigsten, ihren Zustand zu erhalten und ihre Gesundheit zu gewährleisten.“