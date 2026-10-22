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Schladming baut neue Bike-Trails auf Sonnenseite

Radkrone
22.10.2026 14:03
Georg Knaus hatte die Idee für die Sonnseitn-Trails und freut sich über das gelungene Projekt.
Georg Knaus hatte die Idee für die Sonnseitn-Trails und freut sich über das gelungene Projekt.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Vormittags Skifahren, nachmittags Mountainbiken: Mit den neuen Sonnseitn-Trails erweitert die Region Schladming-Dachstein (Stmk) sein Bike-Angebot. Ab Frühjahr 2027 sollen die ersten zehn Kilometer Einsteigern und erfahrenen Bikern Fahrspaß bieten. Die „Radkrone“ durfte die neuen Trails mit den Tourismuschefs schon Probe radeln.

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Georg Knaus grinst. Drei Jahre hat der Rad-Koordinator des TVB Schladming-Dachstein an seiner Idee getüftelt. Nun radelt er mit seinen Chefs, Tourismus-Geschäftsführer Mathias Schattleitner und dem stellvertretenden TVB-Vorsitzenden Franz Eisl den Uphill-Trail zum Einsteig der Sonnseitn-Trails hinauf.

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