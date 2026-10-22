Schladming baut neue Bike-Trails auf Sonnenseite

Vormittags Skifahren, nachmittags Mountainbiken: Mit den neuen Sonnseitn-Trails erweitert die Region Schladming-Dachstein (Stmk) sein Bike-Angebot. Ab Frühjahr 2027 sollen die ersten zehn Kilometer Einsteigern und erfahrenen Bikern Fahrspaß bieten. Die „Radkrone“ durfte die neuen Trails mit den Tourismuschefs schon Probe radeln.