Italien hat zum vierten Mal in Folge den Davis Cup gewonnen!
Auch ohne Topstar Jannik Sinner, der wie 2025 fehlte, setzten sich die Lokalmatadoren am Sonntag im Finale in Bologna mit 2:1 gegen Spanien durch und verwehrten Superstar Carlos Alcaraz den ersehnten Premierenerfolg im Tennis-Nationenbewerb.
Den insgesamt fünften Titel für die Italiener fixierten Lorenzo Musetti und Andrea Vavassori mit einem 6:2, 7:5 im entscheidenden Doppel gegen Alcaraz und Marcel Granollers.
Die Davis-Cup-Finali seit 2015
Rekordsieger: USA 32 vor Australien 28 und Frankreich und Großbritannien je 10
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.