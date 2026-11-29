Katrin Beierl hat einen starken Start in den Zweierbob-Weltcup gezeigt!
Die 33-jährige Niederösterreicherin landete nach Rang sechs im Monobob am Sonntag in Altenberg mit Anschieberin Nicola Pichler auf dem dritten Rang und sorgte für den ersten rot-weiß-roten Podestplatz der Saison.
Für Beierl, die nach dem ersten Lauf noch Vierte gewesen war, war es der erste im Zweier seit fünf Jahren. Lea Haslwanter/Fiona Hold wurden Zehnte. Siegerinnen wurden Laura Nolte/Leonie Kluwig.
„Für den Moment freuen wir uns über diesen Podestplatz!“
„Gemessen an unseren Trainingsleistungen kommt dieses Ergebnis doch etwas überraschend. Die Startleistung war sehr solide, Nicola hat einen wirklich guten Job gemacht. Die Fahrten waren in Ordnung, da ist aber sicherlich noch Luft nach oben“, lautete die Bilanz von Beierl. Allerdings war nicht das gesamte Feld am Start, schränkte sie ein.
„Dann werden wir sehen, wo wir tatsächlich stehen. Für den Moment freuen wir uns natürlich sehr über diesen Podestplatz“, ergänzte Beierl. Die nächsten beiden Weltcups gehen an den beiden kommenden Wochenenden jeweils in Innsbruck-Igls in Szene.
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