„Für den Moment freuen wir uns über diesen Podestplatz!“

„Gemessen an unseren Trainingsleistungen kommt dieses Ergebnis doch etwas überraschend. Die Startleistung war sehr solide, Nicola hat einen wirklich guten Job gemacht. Die Fahrten waren in Ordnung, da ist aber sicherlich noch Luft nach oben“, lautete die Bilanz von Beierl. Allerdings war nicht das gesamte Feld am Start, schränkte sie ein.