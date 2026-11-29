„War unterm Strich nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, blickt Schottland-Legionär Martin Moormann auf die letzten Monate zurück. Nach 15 Runden und dem jüngsten 3:0-Befreiungsschlag gegen Hibernian liegt sein Klub Motherwell nur auf Rang neun. Hört sich solide an, ist es aber nicht. Auf Relegationsplatz elf (St. Mirren) hat man nur einen Zwei-Punkte-Polster. Und auf Schlusslicht Kilmarnock bzw. den direkten Abstiegsplatz sind es vier. „Letztes Jahr wurden sie Vierter, deswegen ist die Erwartungshaltung jetzt natürlich eine andere“, erzählt der Sommer-Neuzugang. „Da ist dann schon sehr viel Druck am Kessel.“