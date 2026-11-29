Innsbruck erlebt 1:10-Abfuhr in Budapest

Der VSV beendete indes die Derby-Niederlagenserie. Die Villacher gingen bereits nach 20 Sekunden durch Kevin Hancock in Führung, Elias Wallenta erhöhte auf 2:0 (11.). Nach dem Anschlusstreffer von Simeon Schwinger (20.) fixierte Joel Teasdale in der letzten Minute nach Assist von Ryan Sproul, der alle drei Tore vorbereitete, den Endstand. Es war der erste Derby-Sieg nach davor fünf Niederlagen im Kräftemessen mit dem Lokalrivalen aus Klagenfurt. Der KAC rutschte damit hinter die Graz99ers auf Rang 5 ab. Der Meister setzte mit dem 3:2 gegen Fehervar seinen Aufwärtstrend mit dem achten Sieg aus den letzten neun Spielen fort. Einen bitteren Tag erlebte der HC Innsbruck, der in Budapest gegen Ferencvaros eine 1:10-Abfuhr erhielt.