Die Black Wings Linz haben sich wieder auf Platz 2 der ICE Hockey League gesetzt! Die Oberösterreicher feierten am Sonntag beim Milano HC einen 5:4-Sieg nach Verlängerung und überholten Bozen, das im Südtiroler Derby gegen Pustertal 1:6 unterging. Tabellenführer Olimpija Ljubljana setzte sich bei Schlusslicht Pioneers Vorarlberg 4:3 durch. Der VSV gewann das Derby gegen den KAC 3:1, die Vienna Capitals besiegten Salzburg 4:1. Graz gewann 3:2, Innsbruck verlor 1:10.
Die Black Wings gerieten in Mailand früh in Rückstand (2.), gingen aber dank dreier Treffer bis zur 16. Minute mit einem 3:2 in die erste Pause. Nach 3:4-Rückstand sorgten Graham Knott (42.) und Trenton Bliss in der Verlängerung für den sechsten Sieg in den jüngsten sieben Partien. Die Linzer weisen bei zwei Spielen weniger zwei Punkte Rückstand auf Ljubljana auf.
Drei Punkte für Caps und VSV
Emotional wichtige Siege feierten die Teams aus Wien und Villach. Den Caps um Torhüter Adam Reideborn, der 35 Torschüsse abwehrte, gelang zwei Tage nach neun Gegentoren im nächsten Heimspiel Wiedergutmachung. Zwei Powerplay-Tore von Jeremy Gregoire (8., 19.) ebneten den Wienern vor über 6.000 Fans den Weg zum Sieg, Senna Peeters legte kurz nach Ablauf eines weiteren Powerplays das 3:0 nach (51.). Benjamin Nissner (57.) ließ die Gäste noch einmal hoffen, die dritte deutliche Niederlage hintereinander mit gesamt nur drei erzielten Toren konnten sie aber nicht mehr abwenden. Die Capitals rückten auf Rang 9 vor und liegen nur noch drei Punkte hinter Salzburg.
Innsbruck erlebt 1:10-Abfuhr in Budapest
Der VSV beendete indes die Derby-Niederlagenserie. Die Villacher gingen bereits nach 20 Sekunden durch Kevin Hancock in Führung, Elias Wallenta erhöhte auf 2:0 (11.). Nach dem Anschlusstreffer von Simeon Schwinger (20.) fixierte Joel Teasdale in der letzten Minute nach Assist von Ryan Sproul, der alle drei Tore vorbereitete, den Endstand. Es war der erste Derby-Sieg nach davor fünf Niederlagen im Kräftemessen mit dem Lokalrivalen aus Klagenfurt. Der KAC rutschte damit hinter die Graz99ers auf Rang 5 ab. Der Meister setzte mit dem 3:2 gegen Fehervar seinen Aufwärtstrend mit dem achten Sieg aus den letzten neun Spielen fort. Einen bitteren Tag erlebte der HC Innsbruck, der in Budapest gegen Ferencvaros eine 1:10-Abfuhr erhielt.
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