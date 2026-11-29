Was man nach dem Duell von FC Red Bull Salzburg und Meister LASK in den Lagern der Teams zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Es war ein gutes Spiel zweier sehr guter Mannschaften mit viel Tempo. Beide Teams hatten ihre guten Phasen. Wir hatten in der ersten Hälfte Chancen, um in Führung zu gehen, dann kam der LASK mit gefühlt 15 Eckbällen. Wir sind da gut drübergekommen, gingen in der zweiten Hälfte, als wir Kleinigkeiten geändert haben, verdient in Führung. Leider ist zu schnell der Ausgleich gefallen. Gegen diese großen LASK-Spieler kann man bei Standards nicht alles verteidigen. Am Ende war es ein gerechtes 1:1. Acht Punkte Rückstand bereiten mir keine schlaflosen Nächte. Wir haben noch drei direkte Duelle. Aber es steht eine Mannschaft zurecht vorne, die in keinem internationalen Geschäft ist, eine Mannschaft, die Woche für Woche mit elf Spielern durchkommt. Aber wie ehrgeizig und widerstandsfähig meine Jungs sind, macht mich zuversichtlich.“
Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Es war ein richtig gutes Spiel meiner Mannschaft. Es wäre ein richtig, richtig gutes gewesen, wenn wir drei Punkte geholt hätten. Für mich sind es zwei verlorene Punkte. Wir hätten in der ersten Hälfte ein Tor machen müssen, dann hätte Salzburg noch mehr ins Risiko gehen müssen. Vor dem Tor müssen wir noch entschlossener werden, aber die Mannschaft war über 90 Minuten sehr aktiv und hat vor allem im spielerischen Bereich eine gute Leistung abgeliefert. Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Rapid diesen Lauf auch im Frühjahr fortsetzen kann.“
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