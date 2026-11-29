Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Es war ein gutes Spiel zweier sehr guter Mannschaften mit viel Tempo. Beide Teams hatten ihre guten Phasen. Wir hatten in der ersten Hälfte Chancen, um in Führung zu gehen, dann kam der LASK mit gefühlt 15 Eckbällen. Wir sind da gut drübergekommen, gingen in der zweiten Hälfte, als wir Kleinigkeiten geändert haben, verdient in Führung. Leider ist zu schnell der Ausgleich gefallen. Gegen diese großen LASK-Spieler kann man bei Standards nicht alles verteidigen. Am Ende war es ein gerechtes 1:1. Acht Punkte Rückstand bereiten mir keine schlaflosen Nächte. Wir haben noch drei direkte Duelle. Aber es steht eine Mannschaft zurecht vorne, die in keinem internationalen Geschäft ist, eine Mannschaft, die Woche für Woche mit elf Spielern durchkommt. Aber wie ehrgeizig und widerstandsfähig meine Jungs sind, macht mich zuversichtlich.“