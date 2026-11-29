Wenn man heute am Bahnhof Braz steht, ist man zumeist allein auf weiter Flur. Das zweigeschoßige Haus mit hellem Steinmauerwerk, dunklen Giebeln und ausladendem Krüppelwalmdach wirkt viel zu überdimensioniert für den kleinen Ort. Es steht an der Bahnhofstraße 8 bei Außerbraz, auf rund 706 Metern Seehöhe. Im Denkmalverzeichnis heißt es „Aufnahmsgebäude Braz“. Darin steckt eine lange Verkehrsgeschichte.