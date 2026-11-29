Die eine Zeitreise zu den schönsten Seiten der Vergangenheit ist der Familienadvent in Maria Saal: In Stuben und auf dem dezent durch Kerzen erhellten Weg zwischen den jahrhundertealten Gebäuden aus den Kärntner Tälern begegnen Besucher Traditionen und altem Handwerk. Chöre singen, Blasmusiker lassen vorweihnachtliche Weisen erklingen, gemütlich ist es bei der Stubenmusi, nicht nur Kinder staunen bei den Geschichten, die Ernst Müller und das Ensemble Elithe im Salzerhaus vortragen.