Alles für die Klicks: Parlamentsabgeordnete Petra Bayr von der SPÖ ist kein Weg zu weit und kein Wasser zu kalt. Bei der Klimakonferenz in der Türkei spiele sie zwar keine Rolle. Dennoch konnte sie nicht darauf verzichten, eine Botschaft aus dem Meer zu schicken.
Wenn Politiker Bilder und Videos veröffentlichen, die aus einem Urlaubsalbum stammen könnten, ist größte Vorsicht geboten. So gesehen bei SPÖ-Parlamentarierin Petra Bayr. Am Rande der Weltklimakonferenz in Antalya (Türkei) warf sich die 57-Jährige in die Fluten und planschte fröhlich im Meer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.