Der Verein aus Uppsala – der viertgrößten Stadt des Landes – gewann in der letzten Runde am Sonntag 1:0 bei IFK Göteborg und fing Hammarby IF noch ab. Der Klub aus Stockholm, an dem die schwedische Legende Zlatan Ibrahimovic als Minderheitsgesellschafter beteiligt ist, patzte mit einem 0:1 bei Vasteras SK.