Außenseiter IK Sirius hat in der schwedischen Fußball-Liga für eine Überraschung gesorgt und erstmals in seiner 119-jährigen Klubgeschichte die Meisterschaft gewonnen.
Der Verein aus Uppsala – der viertgrößten Stadt des Landes – gewann in der letzten Runde am Sonntag 1:0 bei IFK Göteborg und fing Hammarby IF noch ab. Der Klub aus Stockholm, an dem die schwedische Legende Zlatan Ibrahimovic als Minderheitsgesellschafter beteiligt ist, patzte mit einem 0:1 bei Vasteras SK.
Schon im vergangenen Jahr hatte es in der schwedischen Liga eine Überraschung gegeben. Damals wurde Mjällby AIF aus einem kleinen Fischerdorf zum ersten Mal Meister.
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