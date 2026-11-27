Verein und Verband trauern

„Mit großer Trauer und tiefem Bedauern geben wir bekannt, dass unser lieber Freund und Teamkollege Ingvar Jonsson, Torhüter bei Vikingur, am Mittwoch, dem 25. November, im Kreise seiner Angehörigen verstorben ist. Die Gedanken des Vereins und aller bei Vikingur sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir sprechen ihnen unser tiefstes Beileid aus“, schreibt sein letzter Klub Vikingur in den sozialen Medien.