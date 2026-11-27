Die Fußballwelt trauert um Ingvar Jonsson. Der ehemalige Nationalteam-Torhüter von Island starb im jungen Alter von nur 37 Jahren.
Wie Vikingur Reykjavik vermeldet, erlag Ingvar Jonsson einer Krebserkrankung.
Verein und Verband trauern
„Mit großer Trauer und tiefem Bedauern geben wir bekannt, dass unser lieber Freund und Teamkollege Ingvar Jonsson, Torhüter bei Vikingur, am Mittwoch, dem 25. November, im Kreise seiner Angehörigen verstorben ist. Die Gedanken des Vereins und aller bei Vikingur sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir sprechen ihnen unser tiefstes Beileid aus“, schreibt sein letzter Klub Vikingur in den sozialen Medien.
Auch Islands Verband trauert: „Ingvar blickte auf eine erfolgreiche Karriere als Torhüter bei Njarðvík, Stjarnan und Viking R. in seinem Heimatland zurück und spielte zudem für Start, Sandnes Ulf und Sandefjord in Norwegen. Im Laufe seiner Karriere bestritt Ingvar acht Länderspiele für die isländische A-Nationalmannschaft und spielte zudem für die U21- und U19-Nationalmannschaften. Der isländische Fußballverband spricht Ingvars Angehörigen sein aufrichtiges Beileid aus.“
Bei EURO mit dabei
Bei der EM 2016 hatte Jonsson mit seinen Landsleuten für Furore gesorgt. Er blieb zwar in Frankreich ohne Einsatz, war jedoch Teil jenes Aufgebots, das sensationell den Sprung ins Viertelfinale geschafft hatte.
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