Es sind Bilder, bei denen sich schon allein vom Zusehen der Magen umdreht: Als der deutsche Tourist Henry Thomas sich gerade auf einer Hängebrücke auf dem anspruchsvollen Wanderweg Circuito Macizo Paine rund 46 Meter über einer felsigen Schlucht befand, frischte der Wind gehörig und überraschend auf. Noch dazu hatte er einen etwa 18 Kilogramm schweren Rucksack am Rücken. Kurz zuvor hatte seine Freundin die Brücke noch problemlos überquert.