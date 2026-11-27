Horror in Chile
Deutscher wird beinahe von Hängebrücke geweht
Eine Hängebrücke zu betreten, ist für die meisten Menschen wohl mit Unbehagen verbunden. Ein deutscher Wanderer musste seine Überquerung einer Schlucht in Chile sogar mit heftigen Windböen meistern. Hätte er sich nicht so fest an das Geländer geklammert, wäre er wohl hinuntergeschleudert worden.
Es sind Bilder, bei denen sich schon allein vom Zusehen der Magen umdreht: Als der deutsche Tourist Henry Thomas sich gerade auf einer Hängebrücke auf dem anspruchsvollen Wanderweg Circuito Macizo Paine rund 46 Meter über einer felsigen Schlucht befand, frischte der Wind gehörig und überraschend auf. Noch dazu hatte er einen etwa 18 Kilogramm schweren Rucksack am Rücken. Kurz zuvor hatte seine Freundin die Brücke noch problemlos überquert.
Wanderer aus Düsseldorf reagierte richtig
Durch die heftigen Böen geriet die Brücke Las Guardas Bridge extrem ins Schwanken. Thomas reagierte instinktiv genau richtig: Der Düsseldorfer stellte sich breitbeinig hin und klammerte sich sowohl links und rechts am Geländer fest.
Thomas erreichte schließlich das Ende der Brücke – unverletzt, aber wohl mit wackligen Beinen. Das Video wurde von dem Mitwanderer Martin Esteban Gonzalez Lopez aufgenommen, der sich hinter Thomas während der Tour befand. Nach dem brenzligen Zwischenfall wurde die Brücke gesperrt.
Brücke wurde nach Schäden erst vor Kurzem wiedereröffnet
Der Nationalpark Torres del Paine ist ein äußerst beliebtes Wandergebiet in Südamerika – die Region in Patagonien ist jedoch auch für ihre wechselhaften und teilweise extremen Wetterbedingungen bekannt.
Die Las Guardas Bridge ist rund 52 Meter lang und wurde 2015 errichtet. Nach Unwetter- und Lawinenschäden (zuletzt wurde sie im August 2026 beschädigt) musste sie mehrfach instand gesetzt werden. Sie wurde erst im November wiedereröffnet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.