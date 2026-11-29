Großbritannien weint mit Prinzessin Kate! Nach ihrer BBC-Doku „Heal“ fließen auf X die Tränen! Zuschauer greifen zu Taschentüchern, bedanken sich für Kates Offenheit und posten Glocken als Zeichen der Hoffnung. Vor allem die innigen Momente mit ihren Kindern rühren Tausende zu Tränen.
Nur 30 Minuten dauert Kates Film über ihren Weg zurück ins Leben nach der Krebserkrankung. Doch für viele Zuschauer war das mehr als genug. Vor allem die innigen Szenen mit George, Charlotte und Louis sorgen für einen regelrechten Tränenstrom. Als Kate, sich die Augen wischend, auf dem Gipfel des Scafell Pike die Botschaften ihrer Kinder hört, kämpfen auch vor den Bildschirmen viele mit den Tränen.
Hier können Sie den Ausschnitt sehen und anhören – für Begeisterung sorgt auch, wieder einmal die Stimmen der drei Wales-Kinder so deutlich zu hören:
Charlottes Brief im Rucksack
Auch eine kleine Überraschung von Prinzessin Charlotte rührt die Zuschauer. Sie hatte ihrer Mama heimlich einen Brief in den Rucksack gesteckt und ihr außerdem ihre lilafarbene Trinkflasche für die Bergtour geborgt. Als Kate nach der Challenge wieder bei ihrer Tochter ist, fragt Charlotte aufgeregt: „Hast du meinen Brief gesehen?“ Kate strahlt: „Ich habe deinen Brief bekommen. Ich hab dich lieb!“ Ein X-User schwärmt von diesem besonders liebevollen Moment.
Hier ist der süße Moment mit Prinzessin Charlotte:
„Der Dokumentarfilm von Prinzessin Catherine „Heal“ war wirklich berührend. Ein wunderschöner und persönlicher Einblick in ihre Reise, die Liebe ihrer Familie und die tiefere Bedeutung der Heilung von Krebs. Eine bewegende Erinnerung an die Bedeutung von Liebe, Stärke und Unterstützung“, schrieb ein weiterer Royal-Fan und teilte die herzerwärmenden Szenen von Kates Wiedersehen mit ihrer Familie.
Hier fließen die Tränen: Nach ihrer Rückkehr wird Prinzessin Kate von Ehemann William, ihren Kindern und ihren Eltern herzlich empfangen. Die innigen Umarmungen zählen zu den bewegendsten Momenten der BBC-Doku „Heal“:
„Ich wäre ein emotionales Wrack!“
„Oh mein Gott! Eine halbe Stunde pure Emotionen. Ich habe gestern gesagt, es hätte eine einstündige Doku sein sollen. Ich nehme das zurück, es war perfekt. Noch mehr und ich wäre ein emotionales Wrack. Eine halbe Stunde lang zu schluchzen ist machbar (gerade noch). Ich könnte diese Frau nicht mehr lieben und respektieren“, schreibt eine Zuschauerin auf X.
Glocken für die Prinzessin
Zahlreiche Menschen posten übrigens Glocken für Kate. Hintergrund: In der Doku erzählt die Prinzessin ihrem Bruder James, dass sie nach ihrer Krebstherapie im Krankenhaus keine Abschlussglocke geläutet hat, wie es Brauch ist. James schlägt vor, dass die gemeinsame Gipfeltour vielleicht ihr ganz persönliches Glockenläuten sein könnte. Viele Zuschauer „läuteten“ deshalb nun in den sozialen Medien eine Glocke für Kate.
„Komm schon, Beinchen!“
Doch die Doku zeigt auch Kates Humor und ihren unbändigen Willen. Als sie auf dem letzten Gipfel ihrer Kräfte gefordert ist, feuert sie sich kurzerhand selbst an: „Komm schon, Beinchen, ihr habt es fast geschafft!“ Kurz darauf staunt sie über ihren eigenen Körper: „Oh mein Gott. Gut gemacht, Körper!“ Die Zuschauer sind begeistert. Ein Fan teilt genau diese Szene und schreibt voller Bewunderung, wie stolz er auf Catherine sei.
Symbol der Rückkehr ins Leben
Die Three Peaks Challenge bildet den emotionalen roten Faden von Kates Doku „Heal“. Im Juni 2026 bezwang die Prinzessin innerhalb von 24 Stunden die höchsten Berge Schottlands, Englands und Wales. Begleitet wurde sie von ihrem Bruder James, dessen Hund und einem TV-Team.
Für die 44-Jährige war die Tour weit mehr als eine sportliche Herausforderung: Nach ihrer Krebserkrankung wurde sie zum Symbol für ihren Weg zurück ins Leben. Gleichzeitig sammelte Kate Spenden für die Royal Marsden Cancer Charity, die jenes Krankenhaus unterstützt, in dem sie selbst behandelt wurde.
Mit „Heal“ hat Kate offenbar weit mehr erreicht, als ihre persönliche Geschichte zu erzählen. Sie hat Menschen bewegt, Mut gemacht und eine Welle der Anteilnahme ausgelöst. Während im Netz die Tränen fließen und Glocken für die Prinzessin läuten, zeigt sich: Diese Geschichte geht vielen unter die Haut.
Ob die Doku, deren Erlös ebenfalls der Royal Marsden Cancer Charity zugutekommt, auch im deutschsprachigen Raum zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.
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