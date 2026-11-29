„Komm schon, Beinchen!“

Doch die Doku zeigt auch Kates Humor und ihren unbändigen Willen. Als sie auf dem letzten Gipfel ihrer Kräfte gefordert ist, feuert sie sich kurzerhand selbst an: „Komm schon, Beinchen, ihr habt es fast geschafft!“ Kurz darauf staunt sie über ihren eigenen Körper: „Oh mein Gott. Gut gemacht, Körper!“ Die Zuschauer sind begeistert. Ein Fan teilt genau diese Szene und schreibt voller Bewunderung, wie stolz er auf Catherine sei.