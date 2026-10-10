Fernwärme: 30 Prozent Rabatt, aber Heizen teurer

Mitte Oktober flattern die Fernwärmeabrechnungen in die Briefkästen. Die Wien Energie verkauft die Botschaft als gute Nachricht: Sie verspricht 30 Prozent Rabatt auf den Arbeitspreis, rund 70 Millionen Euro lässt sich der Versorger das kosten. Was in der Aussendung fehlt, verrät erst die Antwort auf eine Anfrage der „Krone“: Im Vorjahr betrug der Abschlag noch 37 Prozent.