Zehntausende Jugendliche und Studenten gingen vorigen Freitag europaweit auf die Straßen, um unter dem Motto „GenZ regelt“ gegen Aufrüstung und für mehr Geld im Bildungsbereich zu demonstrieren – auch in Wien und anderen Landeshauptstädten. Vor dem Gebäude der Universität Wien am Schottentor eskalierte die Situation. Es kam zu 60 Festnahmen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Österreich fordert nun eine Untersuchung des Polizeieinsatzes.
Es gebe „erhebliche Fragen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes“ bei der am vergangenen Freitag am Vormittag aufgelösten Versammlung vor der Universität Wien, erklärte die Organisation am Dienstag in einer Aussendung. Unabhängige Beobachter der NGO hätten bei dem Protest, an dem zahlreiche Minderjährige teilnahmen, zahlreiche Festnahmen, den Einsatz von Reizgas und Polizeihunden, Gewaltanwendung sowie eine Einkesselung von Demonstrierenden dokumentiert, hieß es.
Einsatz „wirft ernsthafte Fragen auf“
„Gerade, wenn viele Minderjährige an einer Kundgebung teilnehmen, muss die Polizei besonders sorgfältig darauf achten, dass jeder Einsatz von Zwangsmitteln notwendig und verhältnismäßig ist. Unsere Beobachtungen werfen diesbezüglich ernsthafte Fragen auf“, so Amnesty-Geschäftsführerin Shoura Hashemi.
Deeskalierende Maßnahmen habe es keine gegeben, lautet die Kritik. Die genaue zeitliche Abfolge der in der anschließend unübersichtlichen Situation gesetzten Maßnahmen – Tränengas, Festnahmen und Auflösung der Versammlung – ließ sich für die NGO nicht vollständig rekonstruieren.
Teilnehmer wollten Uni stürmen, dann eskalierte die Lage
Laut der Wiener Landespolizeidirektion hatten bei der Demo mehrere Versammlungsteilnehmer versucht, teilweise vermummt und gewaltsam in die Uni einzudringen. Beamte der Polizei sicherten daraufhin den Eingangsbereich. Dennoch ließen sich Versammlungsteilnehmer nicht davon abhalten. Daher wurde die Versammlung behördlich aufgelöst. In der Folge kam es zu mehreren Festnahmen und dem Einsatz von Pfefferspray.
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