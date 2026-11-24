Aufregung auf dem beliebten Weihnachtsmarkt Am Hof in Wien: Die Feuerwehr musste den massiven, 12 Meter breiten Eingangsbogen am Eingang in der Nacht auf Dienstag abbauen. Aus Sicherheitsgründen!
Die 15 offiziellen Wiener Christkindlmärkte sind äußerst begehrte Treffpunkte in der Vorweihnachtszeit. Für die Saison 2026 werden rund 4,4 Millionen Besucher erwartet – nur aus Wien. Das wären rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Auch der Weihnachtsmarkt Am Hof, im Herzen der Innenstadt, zählt zu den beliebtesten Orten im Advent. Dort kam es am Montagabend zu einer Schrecksekunde.
Gegen 18.45 Uhr entdeckte der Organisator des Markts bei einem Kontrollgang, dass der Eingangsbogen unnatürlich stark verborgen war. Sofort wurden die Einsatzkräfte verständigt. Auf „Krone“-Anfrage bestätigte die Berufsfeuerwehr der Stadt Wien (MA 68) den Einsatz.
„Wegen der Verformung musste der Bogen aus Sicherheitsgründen mit einer Krananlage vorsichtig entfernt werden. Insgesamt waren dafür 18 Einsatzkräfte und vier Fahrzeuge von uns im Einsatz“, so ein Sprecher der Feuerwehr. Während des Einsatzes mussten einige Weihnachtsstände aus Sicherheitsgründen ihren Betrieb einstellen.
Der massive Metallbogen am Eingang ist ein beliebtes Fotomotiv. Er besteht aus einem mit Tannengirlanden und weißen Lichterketten geschmückten Torbogen und ist etwa zwölf Meter breit. Unter einem großen Leuchtstern prangt in der Mitte der beleuchtete Schriftzug „Weihnachtsmarkt am HOF“.
„Vermutlich wegen des starken Windes kam es zu einem Haarriss. Wir lassen den Bogen jetzt reparieren und von einem Statiker untersuchen“, so Georg Lehner, der Veranstalter des Weihnachtsmarkts, zur „Krone“. Danach soll der Bogen so schnell wie möglich wieder aufgestellt werden.
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