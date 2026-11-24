Die 15 offiziellen Wiener Christkindlmärkte sind äußerst begehrte Treffpunkte in der Vorweihnachtszeit. Für die Saison 2026 werden rund 4,4 Millionen Besucher erwartet – nur aus Wien. Das wären rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Auch der Weihnachtsmarkt Am Hof, im Herzen der Innenstadt, zählt zu den beliebtesten Orten im Advent. Dort kam es am Montagabend zu einer Schrecksekunde.