Ein Videospiel sorgt weltweit für riesige Erwartungen: GTA 6. Nach jahrelangem Warten ist der nächste Teil der Kultreihe erschienen. Doch wie groß ist die Vorfreude wirklich? Können es die Wiener kaum erwarten oder lässt sie der Hype völlig kalt? krone.tv hat sich in der Wiener Innenstadt umgehört.