BMW iX4 Neue Klasse: Schräg, auch das Dach

Unterm Strich

BMW hat Erfahrungen mit polarisierendem Design, auch mit SUV-Coupés. Das erste - der BMW X6 – entwickelte sich überraschend zum Bestseller und wurde zum Urvater eines ganzen Segments, das längst auch andere Hersteller bespielen. Und beim iX4 muss man vielleicht einfach etwas länger hinschauen. Das Wesen von gutem Design ist, dass es nicht auf Anhieb gefallen muss, sondern nachhaltig wirkt. Die Spannung bleibt also noch etwas erhalten.