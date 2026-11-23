Ausgerechnet Subaru, dessen Boxermotoren nicht gerade als Verbrauchswunder bekannt sind, will den Benziner in neue Effizienzregionen bringen. Die Japaner entwickeln einen neuen Vierzylinder-Boxer, der einen thermischen Wirkungsgrad von 50 Prozent erreichen soll.
Der Boxermotor gehört zu Subaru wie der Allradantrieb. Seit 1966 setzen die Japaner auf die ungewöhnliche Bauweise mit horizontal gegenüberliegenden Zylindern. Sie ermöglicht einen besonders niedrigen Schwerpunkt, hat aber auch Nachteile. Gerade beim Verbrauch konnten die Boxer mit modernen Reihenmotoren bisher oft nicht mithalten.
Nun wollen die Subaru-Ingenieure ausgerechnet diesen konstruktiven Nachteil überwinden. Bei einer Entwicklungspräsentation in Japan zeigten sie einen neuen Boxer-Prototyp und erläuterten, wie sie den Wirkungsgrad auf 50 Prozent steigern wollen.
Die Hälfte der Energie soll auf die Straße
Der thermische Wirkungsgrad beschreibt, welcher Anteil der im Kraftstoff enthaltenen Energie tatsächlich in mechanische Arbeit umgewandelt wird. Der Rest geht vor allem als Wärme verloren.
Moderne Benzinmotoren erreichen im besten Betriebspunkt ungefähr 35 bis 42 Prozent, besonders effiziente Dieselmotoren noch etwas mehr. Subarus angepeilte 50 Prozent wären also ein gewaltiger Fortschritt. Eine Halbierung des Verbrauchs bedeutet das freilich nicht. Schließlich hängt der tatsächliche Spritbedarf auch davon ab, wie effizient der Motor über unterschiedliche Drehzahlen und Lastzustände arbeitet.
Genau hier setzt Subaru an. Der neue Boxermotor soll seinen hohen Wirkungsgrad in einem wesentlich größeren Betriebsbereich erreichen. Erste Entwicklungsdaten zeigen laut dem japanischen Fachmagazin Motor-Fan bereits eine ungefähr doppelt so große Zone mit hoher Effizienz wie beim bisherigen Hybrid-Saugmotor.
Turbo und bessere Verbrennung
Die Herausforderung liegt in der Konstruktion. Anders als bei einem Reihenmotor sind die Zylinder beim Boxer horizontal angeordnet. Lange Kolbenhübe, die bei vielen modernen Motoren zur Effizienzsteigerung beitragen, lassen sich deshalb nur begrenzt verwirklichen. Sonst würde der ohnehin breite Motor noch weiter wachsen.
Subaru verfolgt daher einen anderen Ansatz. Der neue Boxer besitzt einen Turbolader und Direkteinspritzung. Über speziell gestaltete Ansaugkanäle soll eine besonders intensive Luftbewegung im Brennraum entstehen. Dadurch vermischen sich Kraftstoff und Luft besser, die Verbrennung läuft schneller und kontrollierter ab.
Mithilfe dreidimensionaler Computersimulationen untersuchen die Ingenieure außerdem, wie sich die Flammenfront nach der Zündung ausbreitet. So sollen unerwünschte Selbstentzündungen vermieden und weitere Effizienzreserven erschlossen werden.
Auch ein Turbolader mit variabler Turbinengeometrie, das Miller-Brennverfahren und eine Vorkammerzündung werden als mögliche weitere Maßnahmen untersucht. Bei Letzterer wird das Gemisch zunächst in einer kleinen zusätzlichen Brennkammer entzündet. Die austretenden Flammenstrahlen sorgen anschließend für eine besonders schnelle Verbrennung im Hauptbrennraum.
Allerdings räumen die Entwickler ein, dass der Weg zu den angestrebten 50 Prozent noch schwierig wird. Der Wert ist derzeit ein Entwicklungsziel.
Mehr Kraft bei weniger Verbrauch
Neben der Effizienz soll auch die Leistungsentfaltung profitieren. Durch die Turboaufladung will Subaru ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich erreichen. Der Motor soll damit kräftiger durchziehen und gleichzeitig sparsamer werden.
Dabei spielt auch die Elektrifizierung eine Rolle. Subaru hat bereits neue Hybridantriebe mit Boxermotor entwickelt und will die Bauweise auch künftig mit elektrischer Unterstützung kombinieren.
Die Japaner stehen mit ihren Entwicklungsarbeiten übrigens nicht allein da. Bereits 2024 hatten Toyota, Mazda und Subaru angekündigt, die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren voranzutreiben. Während Toyota auf kompakte, effiziente Reihenmotoren setzt und Mazda unter anderem an seinem Skyactiv-Z arbeitet, hält Subaru dem Boxer die Treue.
Nur Europa könnte leer ausgehen
Für europäische Subaru-Fans hat die Geschichte allerdings einen Haken: Die Marke will nach aktuellen Berichten bis Ende 2027 sämtliche Verbrennermodelle aus ihrem europäischen Neuwagenprogramm nehmen. Ab 2028 sollen hier ausschließlich Elektroautos angeboten werden.
Der Outback mit Boxermotor läuft demnach bereits 2026 aus, Impreza, Crosstrek und Forester sollen 2027 folgen. Hintergrund sind unter anderem die europäischen CO₂-Flottenvorgaben und die hohen Kosten, die für einen vergleichsweise kleinen Hersteller mit der Anpassung seiner Fahrzeuge verbunden sind.
In anderen Märkten sieht die Sache anders aus. Vor allem in Nordamerika, einem der wichtigsten Absatzgebiete von Subaru, dürften Verbrenner und Hybride noch länger gefragt sein. Dort könnte der neue Boxer künftig zum Einsatz kommen.
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