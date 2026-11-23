Turbo und bessere Verbrennung

Die Herausforderung liegt in der Konstruktion. Anders als bei einem Reihenmotor sind die Zylinder beim Boxer horizontal angeordnet. Lange Kolbenhübe, die bei vielen modernen Motoren zur Effizienzsteigerung beitragen, lassen sich deshalb nur begrenzt verwirklichen. Sonst würde der ohnehin breite Motor noch weiter wachsen.