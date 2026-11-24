„Die Hölle brach los“

Beim bisher schlimmsten Hochwasser in Kalifornien im Jänner 1983 war die Flut bis auf rund 2,6 Meter gestiegen. Auch damals fiel die Rekordflut mit Unwettern in Folge von El Niño zusammen – und die Auswirkungen waren katastrophal: „Die Hölle brach los“, sagte der Meeresforscher Reinhard Flick von der University of California. „Vor der Küste gab es meterhohe Wellen, die höchste Flut des Jahres, und Schäden in Höhe von hunderten Millionen Dollar.“