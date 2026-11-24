Warnung an Bevölkerung
Extrem-Hochwasser in Kalifornien befürchtet
Der US-Bundesstaat Kalifornien rüstet sich für drohende Überschwemmungen an seinen Küsten. Die Anrainer wurden aufgerufen, „die Warnungen ernst zu nehmen, das Meer im Auge zu behalten und Reisen zu verschieben.“
In der Bucht von San Francisco wird für Mittwoch eine Flut von rund einem Meter Höhe über Normal erwartet und damit der höchste Stand seit Jänner 1983, wie der Meteorologe Dial Hoang vom Wetterdienst NWS sagte. Experten zufolge sind Überschwemmungen tief gelegener Gebiete bis hin zum Flughafen der Großstadt möglich.
Die Behörden riefen die Menschen auf, ihre Reisepläne für das lange Wochenende rund um den Feiertag Thanksgiving am Donnerstag zu überdenken. Die Lage sei „extrem ernst“, warnte etwa San Franciscos Bürgermeister Daniel Lurie.
El Niño hat Finger im Spiel
Die erwartete Rekordflut hängt einerseits mit der derzeitigen Stellung von Erde, Mond und Sonne zusammen, die zu außergewöhnlich starken Gezeiten führt. Hinzu kommen höhere Oberflächentemperaturen des Meeres im Zuge des Klimaphänomens El Niño und damit ein höherer Wasserstand.
„Haben Sie stets ein Auge aufs Meer“
Entlang der kalifornischen Küste ist nach Angaben des Wetterdienstes bis einschließlich Sonntag mit hohen Wellen und Gefahr an den Stränden zu rechnen. Entlang der Bucht von San Francisco drohten Überschwemmungen niedrig gelegener Straßen. Im Süden Kaliforniens müsse mit plötzlichen Wellen gerechnet werden, die Menschen vom Strand ins Wasser reißen könnten, warnte der Wetterdienst.
Auch auf Straßen und Parkplätzen in Küstennähe drohten Überschwemmungen. „Haben Sie stets ein Auge aufs Meer“, mahnte der NWS: „Wellen können viel schneller auflaufen als gedacht – gehen Sie nicht davon aus, dass trockene Stellen sicher sind.“
„Die Hölle brach los“
Beim bisher schlimmsten Hochwasser in Kalifornien im Jänner 1983 war die Flut bis auf rund 2,6 Meter gestiegen. Auch damals fiel die Rekordflut mit Unwettern in Folge von El Niño zusammen – und die Auswirkungen waren katastrophal: „Die Hölle brach los“, sagte der Meeresforscher Reinhard Flick von der University of California. „Vor der Küste gab es meterhohe Wellen, die höchste Flut des Jahres, und Schäden in Höhe von hunderten Millionen Dollar.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.