Österreichs Team für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles steht noch lange nicht fest, dafür aber die Location, wo Erfolge und mögliche Medaillen gefeiert werden sollen. Das Österreichische Olympische Komitee wird am Santa Monica State Beach südlich des Piers mit dem Riesenrad das Austria House errichten. Am Montag wurde ein entsprechender Vertrag unterzeichnet, das gab das ÖOC bekannt. Geplant ist auch wieder ein öffentlich zugänglicher Bereich.
Das ÖOC setzte sich in einem Auswahlprozess gegen weitere Interessenten durch. „Die Location selbst ist direkt in der ersten Reihe, angrenzend an den Strand und mit Blick auf den Pazifik, und obendrein mit Blick auf den Santa Monica Pier“, sagte ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch.
Santa Monica überzeugte nicht nur mit seiner einzigartigen Lage, sondern auch mit seiner Nähe zur University of California, wo am Campus das Olympische Dorf beheimatet sein wird. Auch Frankreich und die Schweiz werden ihre Häuser an diesem Standort haben, geplant ist auch ein Nations Village.
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