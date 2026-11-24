Österreichs Team für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles steht noch lange nicht fest, dafür aber die Location, wo Erfolge und mögliche Medaillen gefeiert werden sollen. Das Österreichische Olympische Komitee wird am Santa Monica State Beach südlich des Piers mit dem Riesenrad das Austria House errichten. Am Montag wurde ein entsprechender Vertrag unterzeichnet, das gab das ÖOC bekannt. Geplant ist auch wieder ein öffentlich zugänglicher Bereich.