Kuriose Szene und lautes Gelächter während der Pressekonferenz von Arsenal London vor dem Champions-League-Hit gegen Dortmund! Als Trainer Mikel Arteta fleißig Fragen beantwortete, klingelte es plötzlich am Handy eines Reporters, das am Pult lag. Der Arsenal-Coach handelte blitzschnell. Aber sehen und hören Sie selbst – oben im Video