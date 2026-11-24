Weihnachten wird für Philipp Hansa in diesem Jahr alles andere als einfach, denn der Ö3-Star hat im Mai seinen geliebten Vater verloren. Im Gespräch mit Patrick Budgen enthüllt der „Ö3 Wecker“-Moderator nun, warum seine Familie sich dennoch bewusst dazu entschieden habe, das Fest in diesem Jahr in Graz zu feiern.
„Also ich weiß, welchen Song ich auflegen werde“, erklärte Hansa im Gespräch mit Budgen in der ORF-Show „Hinter den Schlagzeilen“ mit einem Lächeln. Nur, um dann ernst zu werden. Denn im Mai musste der Ö3-Moderator von seinem Vater Abschied nehmen – für die Familie steht also das erste Weihnachtsfest ohne ein geliebtes Mitglied vor der Tür.
Hier können Sie sich den Ausschnitt mit Philipp Hansa aus der ORF-Show „Hinter den Kulissen“ anschauen:
Hansa und Familie will „erst recht in Graz feiern“
Deshalb sei die Überlegung vorerst auch gewesen, nicht daheim in Graz zu feiern, „weil wir irgendwie Sorgen gehabt haben, dass wir uns irgendwie nicht wohlfühlen und dass da irgendwie zu viel über uns hereinbricht“.
Doch dann hätte sich seine Familie doch anders entschieden. „Jetzt wollen wir Weihnachten aber erst recht in Graz, da wo wir immer gefeiert haben, feiern, um nicht wegzulaufen und da auch alles zuzulassen, alles an Emotionen, was notwendig ist“, erklärte Hansa.
Hansa kann mit Familie „vortrefflich weinen“
Und gab zu, dass er mit seiner Familie „vortrefflich weinen“ könne. Das habe für ihn auch „etwas total Reinigendes“. Er habe also nicht vor „davor wegzulaufen“, so Hansa weiter. „Ich will mich der Trauer stellen.“
Gleichzeitig räumte der Ö3-Star aber auch ein, dass Trauer etwas „Individuelles“ sei und er sich bewusst sei, dass jeder Mensch anders damit umgehe, weshalb er keine Tipps abgeben möchte. „Aber wir wollen ihn spüren dieses Jahr zu Weihnachten“, erklärte er abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.