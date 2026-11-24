„Also ich weiß, welchen Song ich auflegen werde“, erklärte Hansa im Gespräch mit Budgen in der ORF-Show „Hinter den Schlagzeilen“ mit einem Lächeln. Nur, um dann ernst zu werden. Denn im Mai musste der Ö3-Moderator von seinem Vater Abschied nehmen – für die Familie steht also das erste Weihnachtsfest ohne ein geliebtes Mitglied vor der Tür.