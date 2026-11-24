Florian Silbereisen versammelt jährlich Schlagerstars zur traditionellen Weihnachtsshow „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Auch heuer setzt das aus Suhl (Thüringen) übertragene Glitzerspektakel auf große Namen (Samstag, 28.11., ab 20.15 Uhr in ORF 2 und anschließend auf ORF On abrufbar).
Andrea Berg und andere Genregrößen wie Marianne Rosenberg und Semino Rossi zählen zu den Gästen.
„In der Weihnachtsbäckerei“
Sascha wird als seine Rockabilly-Kunstfigur Dick Brave erwartet. Daneben wurden Ella Endlich, Andy Borg, Simone Sommerland, Vanessa Mai, Ross Antony und Nino de Angelo als Gäste angekündigt. Wieder dabei ist Rolf Zuckowski. Sein Ohrwurm „In der Weihnachtsbäckerei“ ist schon in verschiedenen Versionen in der Adventfeier in Suhl auf die Bühne gekommen. Im vergangenen Jahr interpretierte der gefeierte Starpianist Lang Lang den Kinderliedklassiker.
Friedenslicht aus Bethlehem
Das „Adventsfest der Volksmusik“ gibt es seit 2004, seit 2011 trägt die Schlagershow ihren jetzigen Namen „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Zu den Traditionen gehört, dass neben vielen Musikerauftritten bekannte Vertreter aus Film und Fernsehen eine Adventgeschichte vorlesen. Als feierlicher Höhepunkt der auch als Eurovisionsshow betitelten Sendung gilt das Eintreffen des Friedenslichts aus Betlehem. Auch Kinderchöre begleiten immer wieder die Auftritte der Stars.
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