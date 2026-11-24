Friedenslicht aus Bethlehem

Das „Adventsfest der Volksmusik“ gibt es seit 2004, seit 2011 trägt die Schlagershow ihren jetzigen Namen „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Zu den Traditionen gehört, dass neben vielen Musikerauftritten bekannte Vertreter aus Film und Fernsehen eine Adventgeschichte vorlesen. Als feierlicher Höhepunkt der auch als Eurovisionsshow betitelten Sendung gilt das Eintreffen des Friedenslichts aus Betlehem. Auch Kinderchöre begleiten immer wieder die Auftritte der Stars.