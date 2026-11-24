Elf Notarztstützpunkte weniger, dafür neue Rettungsstrukturen – die umstrittene Reform im niederösterreichischen Gesundheitswesen ist nun endgültig beschlossene Sache. Am Dienstag hat die Landesregierung die notwendigen Verträge genehmigt. Damit ist der Weg frei für die Reduktion von bisher 32 auf künftig 21 Notarztstützpunkte. Doch der Beschluss sorgt nicht nur für Erleichterung, sondern zeigt auch die tiefen politischen Gräben innerhalb der Landesregierung.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) griff dafür zu einem ungewöhnlichen Schritt. Weil der für die Reform noch fehlende Vertrag von SPÖ-Gesundheitslandesrätin Eva Prischl nicht eingebracht worden war, beauftragte sie kurzerhand die Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) mit der Vorlage. Anschließend wurden beide Verträge von der Landesregierung genehmigt.
Landeshauptfrau spricht von „eindringlichem Hilferuf“
„Das Wort des Landes hat zu halten. Und ich sage Ihnen, es hält“, erklärte Mikl-Leitner. Sie habe im Sinne von Rotem Kreuz und Samariterbund gehandelt. Von den beiden Rettungsorganisationen sei zuvor ein „eindringlicher Hilferuf“ gekommen. Die notwendigen Verträge hätten bereits seit September auf Prischls Schreibtisch gelegen. Kritik gegen die Blockade von SPÖ-Chef Sven Hergovich wurde am Dienstag von FPÖ-Landesrat ausgesprochen: „Hergovich hat hier Parteipolitik über die Gesundheits der Landesleute gestellt“, so seine Worte.
Die SPÖ hatte sich gegen die Schließungen ausgesprochen und die Verzögerung der Verträge auf einen Parteitagsbeschluss geschoben. „Wohl aus taktischen Gründen“, betont ÖVP-Finanzlandesrat Anton Kasser. Prischl selbst konnte am Dienstag bei der Sitzung krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Laut Mikl-Leitner habe sie sich nach der Nachricht über die Umsetzung allerdings erleichtert gezeigt.
Ab nächstem April wird es Ernst
Konkret sollen mit 1. April 2027 elf Standorte wegfallen. Betroffen sind Aspang, Groß-Enzersdorf, Groß Gerungs, Hainburg, Klosterneuburg, Pöggstall, Purkersdorf, Raabs, Retz, Waidhofen an der Ybbs und Ybbs. Übrig bleiben damit 21 Notarztstützpunkte.
Die Reform ist Teil des Gesundheitsplans 2040+. Als Gründe für die Neuorganisation werden unter anderem der Ärztemangel, die bevorstehende Pensionierungswelle bei Notärzten und veränderte Ausbildungsrichtlinien genannt.
Die Versorgung soll künftig stärker auf andere Rettungsstrukturen setzen. Vorgesehen ist insbesondere der Ausbau der Rettungstransportwagen des Typs C (RTW-C), die mit speziell ausgebildeten Notfallsanitätern besetzt werden. Langfristig sind 87 solcher Standorte geplant. Dazu kommen ein Telenotarzt-Dienst, ein erweitertes First-Responder-System und ein Ausbau der Flugrettung.
Experten räumen längere Anfahrtszeiten ein
Rückendeckung für die Reform kommt von der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK). In ihrer Stellungnahme kommt sie zum Schluss, dass die Schließung der elf Standorte in Kombination mit den geplanten Begleitmaßnahmen keine Verschlechterung der Notfallversorgung erwarten lasse. Voraussetzung sei allerdings, dass die neuen RTW-C zuverlässig mit ausreichend qualifiziertem Personal besetzt werden.
Längere Anfahrtszeiten für Notärzte in manchen Regionen werden dabei durchaus eingeräumt. Auch eine stärkere Belastung einzelner verbleibender Standorte wird erwartet. Die SPÖ hatte hingegen ein Gegengutachten des Notfallmediziners Matthias Fischer ins Treffen geführt. Dieses warnt vor einer Verschlechterung durch längere Eintreffzeiten. Demnach könnten sich diese durchschnittlich von 12,4 auf 14,5 Minuten erhöhen.
Ungewöhnlicher Eingriff in die Kompetenzen
Politisch bemerkenswert ist auch der Weg zum Beschluss. Mikl-Leitner berief sich auf Paragraf 16 der Geschäftsordnung der Landesregierung. Dieser erlaubt es dem Landeshauptmann (bzw. der Landeshauptfrau), ein anderes Regierungsmitglied mit der Berichterstattung oder Vollziehung zu betrauen, wenn ein Mitglied seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Die Rochade gilt dem Vernehmen nach nur für diese Sitzung. Prischl bleibt somit für die weitere Umsetzung der Reform zuständig. Ein dauerhafter Entzug von Kompetenzen wäre zwar möglich, ist in Niederösterreich aber eine Seltenheit.
Bei der Sitzung waren auch die Präsidenten von Rotem Kreuz und Samariterbund, Hans Ebner und Hannes Sauer, anwesend. Beide Organisationen hatten auf eine rasche gemeinsame Beschlussfassung gedrängt. Mit der nun erfolgten Genehmigung der Verträge ist die politische Blockade vorerst beendet. Die Umsetzung der Reform soll im April 2027 beginnen.
Neos zufrieden, SPÖ kündigt Stellungnahme an
„Der Weg für die Umsetzung der Notarztreform ist trotz des Widerstandes aus Teilen der SPÖ endlich frei“, reagierte Neos-Gesundheitssprecherin Edith Kollermann. Damit hätten die Rettungsorganisationen endlich die nötige Planungssicherheit.
Die Landes-SPÖ kündigte indes für 13.30 Uhr ein Presse-Statement zu der neuen Situation an.
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