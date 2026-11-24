Landeshauptfrau spricht von „eindringlichem Hilferuf“

„Das Wort des Landes hat zu halten. Und ich sage Ihnen, es hält“, erklärte Mikl-Leitner. Sie habe im Sinne von Rotem Kreuz und Samariterbund gehandelt. Von den beiden Rettungsorganisationen sei zuvor ein „eindringlicher Hilferuf“ gekommen. Die notwendigen Verträge hätten bereits seit September auf Prischls Schreibtisch gelegen. Kritik gegen die Blockade von SPÖ-Chef Sven Hergovich wurde am Dienstag von FPÖ-Landesrat ausgesprochen: „Hergovich hat hier Parteipolitik über die Gesundheits der Landesleute gestellt“, so seine Worte.