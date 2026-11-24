Aussagen sorgen für Kopfschütteln

Bayern-Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hatte Freitagabend Gespräche über einen Gehaltsverzicht bei Musiala, der an einer neurologischen Dysfunktion leidet, angekündigt. „Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt, und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet“, sagte der langjährige Vorstandschef des FC Bayern bei Sky. „Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich – mit Verlaub - nicht mehr darstellbar.“