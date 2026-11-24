Deutliche Worte von Severin Freund! Deutschlands Skisprung-Olympiasieger, der mit Epilepsie lebt, äußerte sich in der Debatte um Fußball-Star Jamal Musiala kritisch über den FC Bayern München.
„Eine Diskussion über den Wert eines Spielers so bewusst öffentlich zu führen, wirkt auf mich menschlich, sportlich und moralisch richtig schwach“, schimpft der ehemalige Leistungssportler in einem Beitrag bei Instagram.
„Ich bin FC-Bayern-Fan, seit ich denken kann – meine ersten Spiele habe ich noch im Olympiastadion erlebt. Gleichzeitig lebe ich selbst mit Epilepsie. Deshalb berührt mich die aktuelle Debatte rund um Jamal Musiala besonders“, schrieb Freund in einfühlsamen Worten.
„Der Umgang des FC Bayern mit dieser Situation irritiert mich auf so vielen Ebenen. Natürlich muss ein Verein wirtschaftlich denken. Aber aus meiner Sicht sollten in einem solchen Moment zunächst der Mensch und der Sportler im Mittelpunkt stehen und aus Sicht des Vereins der sportliche Erfolg“, führte der 38-Jährige aus. „Würde der FC Bayern so handeln, müsste er alles für einen starken Jamal Musiala tun.“
„Wenn meine eigene Geschichte etwas zeigt, dann …“
Der Gesamtweltcupsieger von 2015 und Team-Olympiasieger von 2014 machte seine Erkrankung nach der Karriere öffentlich. „Wenn meine eigene Geschichte etwas zeigt, dann, dass man mit, trotz oder vielleicht sogar wegen einer Epilepsie Weltklasseleistungen erbringen kann“, betonte Freund. „Spitzenleistung ist immer komplex. Dafür braucht es ein Umfeld, das Vertrauen schenkt, schützt und hundertprozentigen Rückhalt gibt.“
Aussagen sorgen für Kopfschütteln
Bayern-Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hatte Freitagabend Gespräche über einen Gehaltsverzicht bei Musiala, der an einer neurologischen Dysfunktion leidet, angekündigt. „Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt, und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet“, sagte der langjährige Vorstandschef des FC Bayern bei Sky. „Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich – mit Verlaub - nicht mehr darstellbar.“
Bereits Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte diese Diskussion kürzlich angestoßen und Zweifel geäußert, ob Musiala jemals wieder seine fußballerische Qualität in vollem Umfang auf den Platz bringen könne.
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