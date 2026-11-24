„Ich sehe das mit großer Freude, das ist wirklich sensationell“, strahlt Michael Gruber. Der 46-Jährige trat einst selbst für den kleinen Pongauer Verein an und zeichnet seit vielen Jahren gemeinsam mit Alexander Seiwald für die herausragende Nachwuchsarbeit innerhalb des Salzburger Landesskiverbandes (SLSV) in der Kombi sowie im Sprunglauf hauptverantwortlich.