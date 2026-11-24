Das kann sich sehen lassen! Die TSU St. Veit stellt mit drei Startern genauso viele wie Rest-Österreich beim Auftakt der Nordischen Kombinierer diese Woche in Ruka (Fin).
Thomas und Stefan Rettenegger sind ebenso im Team wie Jungspund Andreas Gfrerer. Montagabend ging es für die ÖSV-Zweikämpfer nach Helsinki, wo die Mannschaft eine Nacht verbringt, ehe am Dienstag die Weiterreise folgt.
„Ich sehe das mit großer Freude, das ist wirklich sensationell“, strahlt Michael Gruber. Der 46-Jährige trat einst selbst für den kleinen Pongauer Verein an und zeichnet seit vielen Jahren gemeinsam mit Alexander Seiwald für die herausragende Nachwuchsarbeit innerhalb des Salzburger Landesskiverbandes (SLSV) in der Kombi sowie im Sprunglauf hauptverantwortlich.
„Wir haben die Buben sehr lange begleiten dürfen“, sagt er bescheiden. Aus seiner Sicht spielt die exzellente Zusammenarbeit der nordischen Vereine in Salzburg und darüber hinaus eine entscheidende Rolle.
„Wir ziehen alle an einem Strang!“, stellt er klar. Wichtig aus seiner Sicht ist: „Du kannst mit Geld nicht alles kaufen, sondern brauchst auch die richtigen Athleten und das nötige Glück.“ Dazu die richtigen Trainer ...
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