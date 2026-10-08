VfGH erlaubt Nutzung geknackter Chats vor Gericht

Die Schuldsprüche stützten sich auf sogenannte Kryptochats, die von ausländischen Behörden sichergestellt und an die österreichischen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden waren, teilte der VfGH in einer Aussendung mit. Die drei Antragsteller, die sich an den VfGH gewendet haben, wurden am Landesgericht für Strafsachen Wien nicht rechtskräftig wegen Drogenhandels zu Freiheitsstrafen verurteilt. Ihre Anwälte argumentierten, dass inländische Regeln – darunter auch das VfGH-Urteil zum sogenannten Bundestrojaner – über den Umweg der ausländischen Behörden umgangen würden.