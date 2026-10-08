VfGH erlaubt Nutzung geknackter Chats vor Gericht

Geknackte Chatnachrichten ausländischer Behörden dürfen in Österreich als Beweismittel vor Gericht verwendet werden – auch wenn die Ermittlungsmethode heimischen Behörden rechtlich untersagt ist. Das entschied der Verfassungsgerichtshof am Donnerstag und wies damit Anträge von drei wegen Suchtgifthandels nicht rechtskräftig verurteilten Personen ab.
Die Schuldsprüche stützten sich auf sogenannte Kryptochats, die von ausländischen Behörden sichergestellt und an die österreichischen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden waren, teilte der VfGH in einer Aussendung mit. Die drei Antragsteller, die sich an den VfGH gewendet haben, wurden am Landesgericht für Strafsachen Wien nicht rechtskräftig wegen Drogenhandels zu Freiheitsstrafen verurteilt. Ihre Anwälte argumentierten, dass inländische Regeln – darunter auch das VfGH-Urteil zum sogenannten Bundestrojaner – über den Umweg der ausländischen Behörden umgangen würden.
Kein „sicherer Hafen für schwere Verbrecher“
Die Gegenseite nahmen in dem VfGH-Verfahren Regierungsbeamte ein. Sie argumentierten, dass ein Verbot, solche Beweise vor Gericht zu verwenden, „massive Probleme für die Strafverfolgungsbehörden“ bedeuten würde und Österreich den Ruf riskiere, ein „sicherer Hafen für schwere Verbrecher“ zu sein.
„Der Gleichheitsgrundsatz gebiete nicht, dass der österreichische Gesetzgeber durch ausländische Behörden gewonnene Beweise denselben Beweisverwertungsverboten unterwirft wie ,Inlandsbeweise‘“, so der VfGH am Donnerstag. Welche Beweise erhoben werden dürfen, richte sich jeweils nach der nationalen Rechtsordnung.
Keine Beweise durch Folter gültig
Aus verfassungsrechtlichen, insbesondere grundrechtlichen Aspekten könnten manche durch ausländische Behörden ermittelten Beweise in Österreich trotzdem nicht verwendet werden. Als Beispiel brachte der VfGH Beweise vor, die durch Folter, Zwang zur Selbstbezichtigung oder Anstiftung zur Straftat durch staatliche Organe gewonnen wurden. „Solche grundrechtlich abgesicherten Beweisverwertungsverbote gelten somit für ,Auslandsbeweise‘ wie für ,Inlandsbeweise‘ gleichermaßen“, hieß es im Entscheid.
Die angefochtenen Bestimmungen der Strafprozessordnung würden daher nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Auch widersprechen sie nach Ansicht des VfGH nicht dem Grundrecht auf Datenschutz und dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Damit können die beim Obersten Gerichtshof anhängigen Rechtsmittelverfahren fortgesetzt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.