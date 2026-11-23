Paukenschlag im österreichischen Skeleton-Team! Olympiasiegerin Janine Flock lässt den Weltcupstart am Samstag in Altenberg (D) aus. Die Tirolerin kämpft mit den Folgen eines grippalen Infekts. Lesen Sie, was der Startverzicht für die WM-Saison bedeutet.
Die Absage für den Weltcup-Auftakt am Samstag in Altenberg ist Skeleton-Ass Janine Flock sehr schwer gefallen. Das hatte wenig damit zu tun, dass es für die Rumerin das erste Rennen als Olympiasiegerin gewesen wäre.
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