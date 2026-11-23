Rapid hat in der Bundesliga ausgerechnet vom Erzrivalen Schützenhilfe erhalten. Durch Austrias Heim-1:0 am Sonntag über Red Bull Salzburg führen die Hütteldorfer die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf die „Bullen“ an.
Bei den „Veilchen“ war die Freude über den Befreiungsschlag groß, die Folgen für Rapid interessierten Manfred Fischer nicht. „Das ist komplett egal, wir schauen nur auf uns“, sagte der Austria-Kapitän nach Salzburgs erster nationaler Saisonpleite.
Der Sieg der Wiener hatte historische Dimensionen, nicht nur, weil es der erste Pflichtspiel-Erfolg nach sieben erfolglosen Versuchen war. Erstmals seit März 2014 wurden die Mozartstädter in Favoriten geschlagen. Davor hatte es vier Heimniederlagen in Folge gesetzt, zudem waren acht der jüngsten neun Duelle an die Salzburger gegangen – alles Schnee von gestern. „Heute hat der Fußballgott endlich auf uns runtergeschaut“, resümierte Fischer.
Seine auf Platz zehn vorgestoßene Truppe kam nach einem von Salzburgs Karim Konate in der 13. Minute vergebenen Elfmeter immer besser auf Touren. „Das war ein bisschen der Funke, den die Austria gebraucht hat, um reinzukommen, um das Gefühl zu entwickeln, da geht was“, gestand Salzburg-Coach Danny Röhl.
Ex-Young-Violets-Duo entschied die Partie
Zu den Matchwinnern avancierten ausgerechnet zwei Spieler, mit denen Austrias neuer Profiteam-Coach Max Uhlig noch vor wenigen Wochen bei den Young Violets in der 2. Liga zusammengearbeitet hatte. Nach einem Corner des 17-jährigen Bruno Jerabek erzielte der 29-jährige Wilhelm Vorsager das Goldtor.
Uhlig verteilte allerdings bewusst nur ein Pauschallob. „Ich will das nicht auf einzelne Spieler beschränken, sondern alle ins Boot holen“, sagte der 33-Jährige. „Wir haben auch extrem viele Führungsspieler, die den Jungen helfen.“ Generell gelte bei ihm der Leitspruch: „Bei mir hat niemand einen Freifahrtschein, egal, wie alt er ist.“
Das Debüt von Jerabek bezeichnete Uhlig als „rundherum gelungen. Mir war wichtig, dass es der Spielstand hergibt, dass ich ihn bringen kann. Bei 0:0 war es ein perfekter Moment, weil er uns durch seine Unbekümmertheit und Tempodribblings viel geben kann.“
Uhlig durfte in seinem vierten Pflichtspiel bei den Profis erstmals über einen Sieg jubeln, zufrieden ist er deshalb aber noch lange nicht. „Wir können noch deutlich besser spielen“, betonte der Coach. „Wichtig ist, dass wir emotional stabil bleiben in Phasen, in denen es nicht so läuft, aber nach solchen Siegen wie heute auch nicht überschwänglich werden.“
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