Uhlig durfte in seinem vierten Pflichtspiel bei den Profis erstmals über einen Sieg jubeln, zufrieden ist er deshalb aber noch lange nicht. „Wir können noch deutlich besser spielen“, betonte der Coach. „Wichtig ist, dass wir emotional stabil bleiben in Phasen, in denen es nicht so läuft, aber nach solchen Siegen wie heute auch nicht überschwänglich werden.“