Wie Staaten verschlüsselte Handy-Messenger abhören

Nach der Vereitelung eines Anschlags auf das in Folge abgesagte Taylor-Swift-Konzert in Wien wirbt das Innenministerium dafür, in verschlüsselte Chats auf Handys zu schauen, um Extremisten zu enttarnen. Dafür müsste das Gerät mit Spyware infiziert werden. Krone+ verrät, wie das funktioniert, welche Risiken sich dabei ergeben – und wer solche Werkzeuge liefert.