Sigi Maurer rechnet bei „Normal reden mit Katia Wagner“ mit Sebastian Kurz ab, kritisiert die SPÖ und FPÖ und verteidigt ihren Umgang mit Hass und Drohungen. Ihr politisches Ziel ist klar: Die Grünen sollen wieder Regierungsverantwortung übernehmen. Denn für Österreich wäre es das Beste, wenn die Grünen regieren. Das gesamte Video sehen Sie oben!