„Nach einem sehr hohen Hoch kommt ein sehr tiefes Tief. Ich weiß, dass es den Jungs damit nicht gut geht, wir haben aber nicht viel Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, denn schon am Donnerstag geht es weiter. Neues Spiel, neues Glück“, sagte Ingolitsch. Mit dem Gastspiel bei 1899 Hoffenheim mit Ex-Sturm-Trainer Christian Ilzer wartet in der Europa League eine noch einmal kniffligere Aufgabe.