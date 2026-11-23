Bitteres 0:1 in Altach – für Fabio Ingolitsch, der erstmals als Sturm-Trainer zwei Ligaspiele in Folge verlor, gilt es, möglichst bald das Ruder herumzureißen, um seinen Job zu sichern. Aktuell befinde man sich jedenfalls in einer sehr schwierigen Phase.
„Nach einem sehr hohen Hoch kommt ein sehr tiefes Tief. Ich weiß, dass es den Jungs damit nicht gut geht, wir haben aber nicht viel Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, denn schon am Donnerstag geht es weiter. Neues Spiel, neues Glück“, sagte Ingolitsch. Mit dem Gastspiel bei 1899 Hoffenheim mit Ex-Sturm-Trainer Christian Ilzer wartet in der Europa League eine noch einmal kniffligere Aufgabe.
Vallci: „Einfacher wird es nicht“
„Einfacher wird es nicht, aber in solchen Momenten zeigt sich der Charakter der Mannschaft und den müssen wir in den nächsten Spielen zeigen. Und jetzt gilt es auch, Ergebnisse zu liefern in den nächsten Wochen“, erläuterte Albert Vallci.
Schon großer Rückstand
Der Rückstand auf Tabellenführer Rapid ist auf 17 Punkte angewachsen. Aktuell muss ohnehin der Blick eher nach hinten gerichtet werden, nur fünf Zähler beträgt der Polster auf den Siebenten Austria Lustenau, der auf dem ersten Nicht-Meistergruppen-Platz liegt.
Kapitän Jon Gorenc Stankovic hofft schon auf einen Befreiungsschlag als Underdog auf deutschem Boden. „Wir müssen miteinander kämpfen, alles aus uns rausholen, um aus dieser Situation rauszukommen“, forderte der Slowene.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.