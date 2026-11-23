Giovanna Fartacek ist eine künstlerische Tausendsasserin. Nach einem privaten Schicksalsschlag hat sie ihr Leben und ihre Einstellung zum Leben neu kalibriert. „Streichelzoo“, das zweite Album ihres Soloprojekts Berglind, trägt diese Veränderungen musikalisch nach außen. Im „Krone“-Talk gab sie uns detaillierte Einblicke in ihr adaptiertes Leben.
Irgendwann ist es auch den ruhigsten Gemütern zu viel. Wenn Freundlichkeit missbraucht und Zugänglichkeit ins Lächerliche gezogen wird, dann härtet man unweigerlich ab und streift den sanften Pelz ab, auch wenn man das nie so geplant hatte. Giovanna Fartacek, eine Hälfte des Elektropop-Duos Mynth, Stimme bei der Indie-Allstar-Band Bon Jour und Bookerin des Waves Festivals, findet in ihrem Soloprojekt Berglind genau den Raum für ehrlichen und unverfälschten Ausdruck, der anderswo so nicht möglich wäre. Ihr Zweitwerk nennt sich „Streichelzoo“ und ist erwartungsgemäß alles andere als ein solcher. Es ist ein Album der Dualitäten und Ambiguitäten. Ein Album, das sich aber auch in ein vorher und ein nachher aufteilt, denn Fartacek musste gesundheitlich ein Höllenjahr durchtauchen. Von heute auf morgen wurde bei ihr eine Sinusvenenthrombose im Kopf diagnostiziert. Ein halbes Jahr mit unerträglichen Kopfschmerzen, die nichts mit Migräneanfällen zu tun hatten und anfangs kaum behandelbar waren. Im Frühling 2025 folgte der Zusammenbruch. Ein Monat auf der Neurologie. Lange Zeit ging nichts, sie musste sich Schritt für Schritt in den Alltag zurückkämpfen. „Glück und Pech lagen nah beieinander. Man rechnet in dem Alter nicht mit sowas, aber ich bin froh, heute wieder uneingeschränkt leben zu können“, resümiert sie ehrlich und offen im „Krone“-Gespräch.
Gegen die Genügsamkeit
Der gesundheitliche Rückschlag war eins zu eins mit der Musik verknüpft, denn auch dort musste sie, die bereits die Hälfte der „Streichelzoo“-Songs im Kasten hatte, quasi neu beginnen. „Das Album dreht sich thematisch überhaupt nicht um dieses Ereignis, aber es geht unweigerlich damit einher.“ Mit der Krankheit mit einher ging vor allem auch eine persönliche Rekalibrierung. Gedanken, die sich im Heilungsprozess plötzlich auftaten. „Muss ich immer allen gefallen wollen? Warum mache ich immer allen alles recht? Wieso gehe ich ständig für andere über meine Grenzen? Es begleitet mich schon mein ganzes Leben, dass ich genügsam und unkompliziert sein möchte. Die Giovi war für alle immer eine einfache. Das ist lieb gemeint, aber je länger ich darüber nachdenke, umso störender ist das für mich. Ich kenne das nicht, dass mich jemand nicht mag oder mit mir nicht klarkommt. Ich habe aber auch nie Konter gegeben oder mich getraut, anderen nicht zu gefallen.“
Zunehmend stellte sich die Frage, wie Fartacek sich selbst neu definieren könnte, ohne die eigenen Grenzen zu übertreten, oder sich selbst falsch darzustellen. „Es gelingt mir ganz gut. Nicht immer, aber immer öfter. Es ist eine schöne Fähigkeit, dass man zuerst einmal auf andere schaut und nicht gleich auf sich selbst, aber am Ende des Tages muss ich mir selbst begegnen, mich selbst im Spiegel anschauen können.“ Eigenständigkeit ohne die Ellenbogen auszufahren – so in etwa könnte man die angesprochene Neukalibrierung ihrer Persönlichkeit vielleicht am besten bezeichnen. Diese Eigenständigkeit trifft aber nicht nur auf die Arbeit zu. „Es geht auch um Partys oder Konzerte. Muss ich überall hin, nur weil der oder die auch dort sind? Oft trifft man die Person dann nicht einmal, der man freundlicherweise zusagt. Ich brauche mehr Ruhepausen, mehr Zeit für mich und habe aufgehört, immer und überall zuzusagen.“ Und da kommt man schon zum titelgebenden „Streichelzoo“, der für Berglind eine gute Metapher darstellt. „Der ist immer positiv konnotiert. Süße Tiere sind darin, Kinder lieben ihn. Aber man fragt sich nie, ob die Tiere das auch so wollen. Ich fühle mich im Leben oft wie in einem Streichelzoo.“
Das Leben entrümpeln
Hinter die Gitterstäbe greifen und einfach losstreicheln – das ist mittlerweile nicht mehr möglich. „Das Album dreht sich stark um Traum und Ausbruch. So hat auch der Sound viel mehr Ecken und Kanten als beim ersten Album. Manchmal ist es total ruhig und zärtlich, doch auch diese Form der Instrumentierung kann ein Ausbruch sein.“ Durch das Schicksal wurde aus „Streichelzoo“ ein Album, das aus zwei Teilen besteht. Jenen vor und jenen nach der Krankheit. Die Single „Lostboy“ wurde schon vor zwei Jahren veröffentlicht und dreht sich um eine toxische Beziehung. Sie hat mit der Gegenwart von Berglind nur mehr wenig zu tun. Fartacek hat sich schon immer viel mit dem Tod befasst und nun einen neuen Blick auf die Thematik bekommen. Songs wie „Game Over“ oder „Let Go“ sind eindeutig Zeichen von Ausbruch und Veränderung – auch wenn manches gar plakativ erscheinen mag. „Wenn man so will, bin ich gerade dabei, in meinem Leben einiges zu entrümpeln“, schmunzelt sie, „mich von Menschen trennen, die mir nicht guttun. Die Zeit besser nützen. All die Dinge, die wichtig sind, damit man sich in seinem Leben wohlfühlt.“
Fartacek weiß, dass Verdrängung nicht das Allheilmittel für Veränderung ist. „Das ist wie ein Bottich voller Löcher, wo es aus zig anderen spritzt, wenn man ein paar zuhält. Je näher ich dem Thema Tod kam, desto weniger Angst habe ich gehabt. Ich bin immer ruhiger und rationaler geworden. Meine Texte bei Berglind hatten schon immer eine gewisse Melancholie und Dramatik, aber ich finde, durch das reale Ereignis wurde das sogar entschärft.“ Lieder wie „Dreck dieser Welt“, „Alles vor die Hunde“ oder „Deine Stimme ist so weit weg“ kreuzen das Persönliche und Weltliche und zeigen Berglind in einer neuen Stimmung, aber mit alten Werten. „Ich bin sehr harmoniebedürftig und werde das auch immer sein. Aber jetzt ist es an der Zeit, auch ein paar Kanten zu zeigen, ohne mich dabei selbst zu verlieren.“ Am zweiten Album haben sich Giovanna Fartacek und das künstlerische Alter Ego Berglind noch stärker fusioniert. „Es schließt sich immer mehr zusammen und das ist gut so“, resümiert sie, „denn das bedeutet, dass es immer natürlicher wird, diese Person zu sein. Künstlerin und eben nicht Künstlerin.“
Die Schuldfrage stellen
Im Song „Mega Culpa“ setzt sich Fartacek mit der Schuldfrage auseinander. „Wegen meiner Verbindung zum Tod hat mir die Religion schon als Kind Halt gegeben. Ich bin dort sonntags alleine hingegangen, weil mir Halt gab, dass da Menschen waren, die an mehr geglaubt haben. Natürlich ist an der Kirche auch viel falsch und man muss froh sein, als Kind keine negativen Erfahrungen gemacht zu haben, aber da war etwas, das mich gestützt hat.“ Stellenweise trägt „Streichelzoo“ vor allem Berglinds Gesangsleistung. Die Stimme rückt in manchen Liedern viel prägnanter in den Vordergrund. „Sie ist trockener aufgenommen, mit weniger Effekten“, präzisiert die Künstlerin, „manche Songs hätten aber weniger Aussagekraft, wenn die Stimme nicht so prägnant da wäre. Mit „Weinst du?“ gibt es auch ein Cover aus den 2000er-Jahren von Echt. „Den hat mir ein Freund in der Schule auf eine CD gebrannt. Der Song ist fast ein bisschen banal, aber deshalb so wirkungsvoll. Er berührt mich auf einer ganz speziellen Ebene. Mit „Streichelzoo“ berührt Fartacek aka Berglind nun ihrerseits andere. Und wagt damit einen großen Schritt in eine neue Zukunft.
Live in Wien
Am 27. November stellt Berglind ihr neues Album „Streichelzoo“ im Club Lucia am Wiener Gürtel vor. Mit dabei ist auch Bruderherz Mario mit seinem Projekt Farmar – man darf sich auch auf die eine oder andere Überraschung freuen. Tickets für die Release-Show sind jedenfalls noch erhältlich.
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