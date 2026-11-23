Zunehmend stellte sich die Frage, wie Fartacek sich selbst neu definieren könnte, ohne die eigenen Grenzen zu übertreten, oder sich selbst falsch darzustellen. „Es gelingt mir ganz gut. Nicht immer, aber immer öfter. Es ist eine schöne Fähigkeit, dass man zuerst einmal auf andere schaut und nicht gleich auf sich selbst, aber am Ende des Tages muss ich mir selbst begegnen, mich selbst im Spiegel anschauen können.“ Eigenständigkeit ohne die Ellenbogen auszufahren – so in etwa könnte man die angesprochene Neukalibrierung ihrer Persönlichkeit vielleicht am besten bezeichnen. Diese Eigenständigkeit trifft aber nicht nur auf die Arbeit zu. „Es geht auch um Partys oder Konzerte. Muss ich überall hin, nur weil der oder die auch dort sind? Oft trifft man die Person dann nicht einmal, der man freundlicherweise zusagt. Ich brauche mehr Ruhepausen, mehr Zeit für mich und habe aufgehört, immer und überall zuzusagen.“ Und da kommt man schon zum titelgebenden „Streichelzoo“, der für Berglind eine gute Metapher darstellt. „Der ist immer positiv konnotiert. Süße Tiere sind darin, Kinder lieben ihn. Aber man fragt sich nie, ob die Tiere das auch so wollen. Ich fühle mich im Leben oft wie in einem Streichelzoo.“