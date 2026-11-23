Vasseur: Es geht um Respekt

Es sei „eine menschliche Sache“ zwischen Leclerc, der bereits seit 2019 für Ferrari fährt, und Hamilton, der als siebenmaliger Weltmeister zur Saison 2025 von Mercedes zur Scuderia wechselte und sich nach einem völlig enttäuschenden ersten Jahr in dieser Saison sogar als Titelherausforderer gewähnt hatte. „Die müssen sich erst einmal gegenseitig respektieren und sie müssen natürlich auch das Team respektieren“, sagte Vasseur nun. „Das ist eine Frage von Egos, es gibt keine bessere Antwort.“ Angesprochen auf eine Bestrafung sagte er, er wolle das eine Nacht lang verdauen.