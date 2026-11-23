Nach der neuen Eskalation des Konflikts zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc bei Ferrari ist Teamchef Fred Vasseur der Kragen geplatzt: „Das ist inakzeptabel! Die Situation wird nun langsam untragbar!“
„Wir haben Charles die Botschaft vermittelt, dass er nicht überholen soll“, erklärte der spürbar angefressene Franzose nach dem Großen Preis von Las Vegas: „Aber Charles hat eindeutig einen Fehler gemacht, der das Team viel kostete!“
Leclerc hatte bei einem Manöver den Boliden von Hamilton berührt. Der Formel-1-Rekordweltmeister drehte sich und büßte einige Positionen ein. Leclerc bekam eine Zehnsekundenstrafe, am Ende kamen Hamilton und der Monegasse nicht über die völlig enttäuschenden Plätze sieben und zehn hinaus.
Via Funk hatte Vasseur Leclerc noch im Auto auf direktem Weg zu sich bestellt: „Ich möchte dich nach dem Rennen direkt sehen. Vor allem anderem.“
Bereits in Mexiko waren sich die beiden Scuderia-Piloten in die Quere gekommen, Hamilton hatte danach gegen Leclerc gewettert. „Wenn dein Teamkollege gegen dich arbeitet und du dann so Positionen verlierst, ist das definitiv hart“, hatte der Engländer gesagt. Ein Gespräch sollte eigentlich Klärung verschafft haben. Doch die Realität sieht anders aus. Italiens „La Gazzetta dello Sport“ schrieb bereits von einem „internen Erdbeben“.
Leclerc fühlte sich schlecht
„Ich habe die Zehnsekundenstrafe bekommen, dann bin ich wohl der Schuldige gewesen“, sagte Leclerc nach dem Rennen in der Wüste Nevadas: „Ich fühle mich sehr schlecht, ich hatte das Gefühl, dass ich bis dahin vorsichtig war.“ Er habe gedacht, dass es eine Lücke gegeben habe und Hamilton nicht gesehen. „Es gab aber keine Lücke mehr.“
Die Fahrer müssten an das Team denken, „an die Leute, die in Maranello arbeiten, alle Sponsoren, alle Parteien, die beteiligt sind“, betonte Vasseur: „Wir sind jetzt mehr als verärgert, denn die Botschaft nach Mexiko war klar. (...) In den letzten zwei, drei Rennen ist die Situation wirklich fast unerträglich geworden zwischen den beiden.“
Vasseur: Es geht um Respekt
Es sei „eine menschliche Sache“ zwischen Leclerc, der bereits seit 2019 für Ferrari fährt, und Hamilton, der als siebenmaliger Weltmeister zur Saison 2025 von Mercedes zur Scuderia wechselte und sich nach einem völlig enttäuschenden ersten Jahr in dieser Saison sogar als Titelherausforderer gewähnt hatte. „Die müssen sich erst einmal gegenseitig respektieren und sie müssen natürlich auch das Team respektieren“, sagte Vasseur nun. „Das ist eine Frage von Egos, es gibt keine bessere Antwort.“ Angesprochen auf eine Bestrafung sagte er, er wolle das eine Nacht lang verdauen.
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