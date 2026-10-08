Wie TikTok & Co. auf junge Leute mit ADHS wirken

Sogwirkung unter der Lupe

Die Studie mit 302 Teilnehmenden zeigt, wie unterschiedlich die Nutzungserfahrungen von Menschen mit und ohne ADHS ausfallen können. Zwar bewerteten beide Gruppen die Empfehlungen für die Short-Content-Videos als relevant für ihre Interessen. Die Auswirkungen des Konsums waren allerdings höchst unterschiedlich: Bei Menschen mit ADHS stellte sich eine deutlich ausgeprägte „Zeitblindheit“ ein, das heißt, sie verloren beim Scrollen das Gefühl dafür, wie viel Zeit tatsächlich vergangen war. Das führte dazu, dass sie oft deutlich länger online blieben als beabsichtigt und Schwierigkeiten hatten, den Konsum zu stoppen.