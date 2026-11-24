Melania setzte bei ihrem großen Auftritt auf einen echten Hingucker aus ihrem Kleiderschrank. Sie trug den berühmten „Cassatt“-Trenchcoat der New Yorker Luxus-Designerin Gabriela Hearst, der durch sein großflächiges Karomuster in leuchtendem Rot und strahlendem Weiß sofort pure Festtagsstimmung versprüht.