First Lady Melania Trump (56) hat am Montag offiziell die festliche Weihnachtszeit im Weißen Haus eingeläutet und vor dem weißen Haus den offiziellen Weihnachtsbaum für den „Blue Room“ in Empfang genommen.
Melania setzte bei ihrem großen Auftritt auf einen echten Hingucker aus ihrem Kleiderschrank. Sie trug den berühmten „Cassatt“-Trenchcoat der New Yorker Luxus-Designerin Gabriela Hearst, der durch sein großflächiges Karomuster in leuchtendem Rot und strahlendem Weiß sofort pure Festtagsstimmung versprüht.
Der doppelreihige Mantel mit den markanten Reverskragen und der eleganten Taillierung betonte die schlanke Silhouette der früheren Model-Schönheit perfekt, während ein zu einer perfekten Schleife gebundener Stoffgürtel die Mitte zusätzlich in Szene setzte.
Zeremonie vor Thanksgiving
In einer kleinen Zeremonie nahm First Lady Melania Trump den offiziellen Weihnachtsbaum in Empfang. Der Baum wurde von einer Pferdekutsche gebracht.
First Lady findet Baum wunderschön
Nachdem sie den prächtigen Baum der Farmer-Familie Chapman begutachtet und sich herzlich bei den Lieferanten bedankt hatte, schwärmte Melania: „Es ist ein wunderschöner Baum.“ Sie wünsche allen Amerikanern frohe Weihnachten, Gesundheit und Zusammenhalt in der Familie.
Nur wenige Stunden später legte sie bei einer Wohltätigkeitsaktion des Roten Kreuzes auf dem Militärstützpunkt Joint Base Andrews nach und forderte mit Blick auf die Soldatenfamilien eindringlich: „Amerikas Kinder müssen Frieden erben.“
Die prachtvolle Tanne aus Wisconsin wird nun im berühmten „Blue Room“ des Weißen Hauses aufgestellt, wo in wenigen Tagen die diesjährige Weihnachtsdekoration unter dem Motto „American Bloom“ enthüllt wird.
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