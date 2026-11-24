Hubert „Hupo“ Neuper enterte bei der großen „Krone“-Live-Show mit Andi Herzog und Polster in der Wiener Stadthalle als Stargast die Bühne. Und lieferte dabei richtig ab. Unter anderem mit einer Story über den snowboardenden Toni Polster und darüber, warum dieser fast dafür gesorgt hätte, dass er nackt die Tauplitz runterfährt.