Anzeige wegen Sachbeschädigung

Am Montag wurde die Sachbeschädigung angezeigt. Schon vor zwei Wochen soll es in der WC-Anlage bereits zu einem Vandalenakt gekommen sein. Welche Maßnahmen getroffen werden, um in Zukunft neuerliche Verwüstungen verhindern zu können, ist noch unklar. Angerlehner: „Wir wissen jedenfalls noch nicht, ob wir die Toiletten weiter rund um die Uhr geöffnet lassen wollen.“