Die Kloschüssel mit Toilettenpapier und einem Plastiksack verstopft, der Boden überschwemmt, der Handtuchhalter heruntergerissen und die Wände mit Fäkalien beschmiert: Am Wochenende verwüsteten Unbekannte die öffentliche WC-Anlage der 2000 Einwohnergemeinde Oftering. Bürgermeisterin Margit Angerlehner wurde am Sonntag von einer geschockten Bürgerin informiert.
„Ich bin gleich hingefahren und habe mir die Schweinerei vor Ort angesehen. Der Anblick war derart ekelhaft, dass ich die Anlage sofort zugesperrt hab’, damit niemand sonst das vielleicht unfreiwillig noch zu Gesicht bekommt“, sagt Angerlehner, die selbst dem Brechreiz nahe war.
Die Bürgermeisterin war über den sinnlosen Vandalenakt so empört, dass sie ihrem Ärger mit einem Statement in sozialen Kanälen Luft verschaffte. „Es macht mich unglaublich wütend und traurig, wenn man sieht, wie mit Einrichtungen umgegangen wird, die für die Allgemeinheit geschaffen und von uns allen erhalten werden.“ Die Beseitigung solcher Schäden koste Geld, Zeit und Aufwand. „Und letztlich zahlen wir alle dafür.“
Ein Zustand, der einfach nur fassungslos macht. Die Beseitigung solcher Schäden kostet Geld, Zeit und Aufwand – und letztlich zahlen wir alle dafür.
Bürgermeisterin Margit Angerlehner
Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM
Anzeige wegen Sachbeschädigung
Am Montag wurde die Sachbeschädigung angezeigt. Schon vor zwei Wochen soll es in der WC-Anlage bereits zu einem Vandalenakt gekommen sein. Welche Maßnahmen getroffen werden, um in Zukunft neuerliche Verwüstungen verhindern zu können, ist noch unklar. Angerlehner: „Wir wissen jedenfalls noch nicht, ob wir die Toiletten weiter rund um die Uhr geöffnet lassen wollen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.