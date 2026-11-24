Smith und seine Vertreter haben sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Nach bisherigen Informationen war ausschließlich ein Lagerschuppen betroffen. Verletzte wurden nicht gemeldet.

Renovierungsarbeiten nach Kellerbrand 2021

Es ist nicht das erste Mal, dass auf dem Anwesen des Schauspielers ein Feuer ausgebrochen ist. Bereits 2021 waren nach einem Kellerbrand Reparatur- und Renovierungsarbeiten an dem rund 42 Millionen Dollar teuren Haus notwendig geworden. Damals hatte ein der Familie nahestehender Insider erklärt, dass alle Bewohner in Sicherheit gewesen seien. Ein Feuerwehrmann musste Berichten zufolge jedoch medizinisch behandelt werden.