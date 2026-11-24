Auf dem Anwesen von Will Smith im kalifornischen Calabasas hat Montagnacht ein Feuer gewütet. Rettungskräfte wurden kurz nach Mitternacht zu dem weitläufigen Grundstück des Schauspielers gerufen, nachdem ein Lagerschuppen in Brand geraten war.
Nach Angaben des Los Angeles County Sheriff‘s Department ging der Notruf um 0:04 Uhr ein. Die Einsatzkräfte konnten den Brand anschließend löschen. Ein von „Page Six“ veröffentlichtes Video zeigte mehrere Einsatzfahrzeuge, die noch vor Sonnenaufgang durch das Haupttor auf das Gelände fuhren. Über dem Grundstück stieg Rauch auf, während die Blaulichter der Rettungsfahrzeuge zu sehen waren.
Smith und seine Vertreter haben sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Nach bisherigen Informationen war ausschließlich ein Lagerschuppen betroffen. Verletzte wurden nicht gemeldet.
Renovierungsarbeiten nach Kellerbrand 2021
Es ist nicht das erste Mal, dass auf dem Anwesen des Schauspielers ein Feuer ausgebrochen ist. Bereits 2021 waren nach einem Kellerbrand Reparatur- und Renovierungsarbeiten an dem rund 42 Millionen Dollar teuren Haus notwendig geworden. Damals hatte ein der Familie nahestehender Insider erklärt, dass alle Bewohner in Sicherheit gewesen seien. Ein Feuerwehrmann musste Berichten zufolge jedoch medizinisch behandelt werden.
Immer wieder von Waldbränden bedroht
Auch durch Waldbrände in der Umgebung war das Grundstück bereits bedroht. Während des Woolsey-Feuers im Jahr 2018, das sich über weite Teile Südkaliforniens ausbreitete und zahlreiche Evakuierungen erforderlich machte, informierte Smith seine Fans in den sozialen Medien über die Lage. Der „Der Prinz von Bel-Air“-Star bezeichnete die Situation damals als „sehr beängstigend“. Nachdem seine Tochter Willow, heute 26, wegen der Nähe der Flammen besorgt gewesen sei, habe er sich selbst einen Überblick verschafft. Anschließend beobachtete er die Entwicklung des Feuers und wartete auf mögliche Evakuierungsanordnungen.
Das Anwesen des 58-jährigen Schauspielers und seiner Ehefrau Jada Pinkett Smith erstreckt sich über rund 61 Hektar. Das 2010 fertiggestellte Hauptwohnhaus verfügt jüngeren Immobilienberichten zufolge über neun Schlafzimmer und 13 Badezimmer. Beim jüngsten Brand konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.
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