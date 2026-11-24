„Dieser Moment hat mir unglaublich viel bedeutet“

Kürzlich stand er auch schon wieder für die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf dem Eis. „Dieser Moment hat mir unglaublich viel bedeutet“, schilderte Ortega. „Mir war es wichtig, zuerst wieder Eishockey zu spielen, bevor ich meine Geschichte öffentlich mache. Ich wollte diesen Schritt für mich persönlich gehen und danach in Ruhe darüber sprechen, was in den vergangenen Wochen passiert ist.“