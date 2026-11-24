Einst spielte er in Salzburg, mittlerweile ist Austin Ortega bei den Schwenninger Wild Wings tätig. Jetzt teilte der US-Amerikaner seine Krebsdiagnose mit der Öffentlichkeit. Der 32-Jährige ist mittlerweile wieder zurück auf dem Eis.
„In den vergangenen Wochen habe ich etwas erlebt, das ich gerne mit euch teilen möchte.“ So beginnt ein Posting von Eishockey-Spieler Austin Ortega auf Instagram. Der US-Amerikaner macht darin seine Hodenkrebserkrankung öffentlich. Rückblickend habe es schon seit längerer Zeit Anzeichen dafür gegeben, das etwas nicht stimmt, erklärte der 32-Jährige.
„Erfreuliche Ergebnisse“
Nach medizinischen Untersuchungen stand schnell fest, dass Ortega, der 2021 insgesamt 19 Mal für den EC Red Bull Salzburg in der ICE Hockey League aufgelaufen war, operiert werden muss. „Ich bin dankbar, dass die Operation gut verlaufen ist und die bisherigen Untersuchungen erfreuliche Ergebnisse gezeigt haben“, schrieb der Offensivspieler.
„Dieser Moment hat mir unglaublich viel bedeutet“
Kürzlich stand er auch schon wieder für die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf dem Eis. „Dieser Moment hat mir unglaublich viel bedeutet“, schilderte Ortega. „Mir war es wichtig, zuerst wieder Eishockey zu spielen, bevor ich meine Geschichte öffentlich mache. Ich wollte diesen Schritt für mich persönlich gehen und danach in Ruhe darüber sprechen, was in den vergangenen Wochen passiert ist.“
Mit seiner Geschichte möchte Ortega erreichen, dass „wir unsere Gesundheit ernst nehmen“, meinte er und richtete einen Appell an die Öffentlichkeit: „Achtet auf euren Körper, nehmt Veränderungen wahr und lasst Dinge ärztlich abklären, wenn euch etwas ungewöhnlich vorkommt. Auch als Profisportler ist man vor solchen Erkrankungen nicht geschützt.“
Spieler dankte Ärzteteam und Klub
Zum Abschluss bedankte sich Ortega beim Ärzteteam und alle, die ihn medizinisch behandelten und betreuten. Und bei seinem Klub, den Schwenninger Wild Wings.
Er habe Ruhe und Zeit bekommen, sich persönlich damit auseinanderzusetzen, sagte Ortega. „Ich durfte selber entscheiden, wann und wie ich darüber sprechen möchte. Das hat mir sehr viel bedeutet.“ Der Klub, bei dem mit Stefan Wagner ein früherer Manager des EC Red Bull Salzburg als Geschäftsführer tätig ist, hatte im Oktober selbst „nur“ vermeldet, dass sich Ortega einer Operation unterziehen müsse, dabei aber sonstige Details bewusst zurückgehalten.
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