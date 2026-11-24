„Als Vorläufer in Kvitfjell zu fahren, ist realistisch“, sagte der norwegische Alpinskistar am Montag im „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV. Der 34-Jährige war Mitte Oktober im Chile-Training gestürzt und hatte sich die Achillessehne gerissen. „Jetzt kann ich lachen, aber das war ein Moment, wo ich dachte: ‘Bist du deppat!‘“, erinnerte er sich zurück.