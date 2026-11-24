Alexander Aamodt Kilde hat es sich zum Ziel gesetzt, am 6./7. März 2027 auf die Weltcuppiste zurückzukehren.
„Als Vorläufer in Kvitfjell zu fahren, ist realistisch“, sagte der norwegische Alpinskistar am Montag im „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV. Der 34-Jährige war Mitte Oktober im Chile-Training gestürzt und hatte sich die Achillessehne gerissen. „Jetzt kann ich lachen, aber das war ein Moment, wo ich dachte: ‘Bist du deppat!‘“, erinnerte er sich zurück.
Die Reha macht Fortschritte. „Ich werde fitter und kann mich schon mehr bewegen und größere Gewichte nehmen.“
Großes Verletzungspech
Speedfahrer Kilde gewann bisher 21 Weltcuprennen sowie je zwei Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Der Lebensgefährte von Mikaela Shiffrin wird seit Längerem von schweren Verletzungen zurückgeworfen, besonders schwer erwischte es ihn im Jänner 2024 in der Abfahrt von Wengen bei einem Sturz an Unterschenkel und Schulter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.