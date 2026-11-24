129 Todesopfer pro Tag
Partner und Verwandte Haupttäter bei Femiziden
Rund 47.000 Frauen und Mädchen sind im vergangenen Jahr weltweit von ihrem Partner oder einem Familienmitglied getötet worden. Besonders alarmierend ist, dass das eigene Zuhause für viele von ihnen der gefährlichste Ort bleibt.
Von insgesamt 78.000 Femiziden im Jahr 2025 wurden 60 Prozent von einem Partner oder nahen Verwandten verübt. Pro Tag kommen 129 Frauen durch Gewalt im engsten Freundes- oder Familienkreis ums Leben. Die Zahl der Opfer sei in Afrika besonders hoch. Vergleichsweise sicherer sind laut UNODC Frauen und Mädchen in Europa.
Das geht aus einem neuen Bericht des UNO Büros für Drogen und Verbrechensbekämpfung und von UN-Women hervor, der anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen am 25. November veröffentlicht wurde. Demnach hat sich dieses Muster seit Jahren kaum verändert.
Viele Frauen suchen nie Hilfe
UNODC-Direktorin Monica Juma forderte Konsequenzen. „Viel zu lange schon sehen wir alarmierende Zahlen.“ Erschreckende Einstellungen, soziale Normen und das Versagen institutioneller Schutzmechanismen schaffen ihr zufolge ein Umfeld, in dem es als „tolerierbar“ gelte, eine Ehefrau, Tochter, Mutter oder Schwester zu töten. Nötig seien nachhaltige Präventionsstrategien, die schädliche Einstellungen veränderten.
Zahl der Femizide sinkt nur langsam
Sima Bahous, Exekutivdirektorin von UN Women, sagte: „Wir müssen dringend handeln, um sicherzustellen, dass kein Warnzeichen ignoriert wird, keine Überlebende ohne Schutz bleibt und kein Täter der Verantwortung entgeht.“ Zwar sinkt UNO-Angaben zufolge die weltweite Mordrate, die Zahl der Femizide geht jedoch deutlich langsamer zurück. So sei in Europa die Mordrate zwischen 2010 und 2025 um 43 Prozent gesunken, die Femizidrate aber nur um 28 Prozent.
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