Zahl der Femizide sinkt nur langsam

Sima Bahous, Exekutivdirektorin von UN Women, sagte: „Wir müssen dringend handeln, um sicherzustellen, dass kein Warnzeichen ignoriert wird, keine Überlebende ohne Schutz bleibt und kein Täter der Verantwortung entgeht.“ Zwar sinkt UNO-Angaben zufolge die weltweite Mordrate, die Zahl der Femizide geht jedoch deutlich langsamer zurück. So sei in Europa die Mordrate zwischen 2010 und 2025 um 43 Prozent gesunken, die Femizidrate aber nur um 28 Prozent.