Es sei „eine sehr traurige Entwicklung und die Aussagen sind sehr überraschend. Der FC Bayern ist ja für solche Aussagen nicht bekannt. Man spricht immer von der Bayern-Familie und in der Vergangenheit hatte man viele Fälle, wo geschützt wurde“, meinte Falk zum Fall Musiala. Auch Legende Markus Babbel kritisiert den Klub scharf: „Ich bin sehr irritiert gewesen, dass der Verein zuerst sehr sensibel mit dieser Sache umgegangen ist und jetzt mit dem Vorschlaghammer draufgehaut hat. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn.“