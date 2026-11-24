Der Umgang des FC Bayern München mit Jamal Musiala sorgt weiter für viel Gesprächsstoff. „Man hat das Problem, dass man es mit einer Krankheit zu tun hat, die es auf diesem Niveau im Fußball noch nie gegeben hat“, meint „Bild“-Fußballchef Christian Falk bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV.
Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge über Musiala haben zu einer heftigen Kontroverse geführt. Das Bayern-Aufsichtsratsmitglied hatte Freitagabend Gespräche über einen Gehaltsverzicht bei Musiala, der an einer neurologischen Dysfunktion leidet, angekündigt.
„Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt, und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet“, sagte der langjährige Vorstandschef des FC Bayern bei Sky. „Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich – mit Verlaub – nicht mehr darstellbar.“
Es sei „eine sehr traurige Entwicklung und die Aussagen sind sehr überraschend. Der FC Bayern ist ja für solche Aussagen nicht bekannt. Man spricht immer von der Bayern-Familie und in der Vergangenheit hatte man viele Fälle, wo geschützt wurde“, meinte Falk zum Fall Musiala. Auch Legende Markus Babbel kritisiert den Klub scharf: „Ich bin sehr irritiert gewesen, dass der Verein zuerst sehr sensibel mit dieser Sache umgegangen ist und jetzt mit dem Vorschlaghammer draufgehaut hat. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn.“
Bereits Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte diese Diskussion kürzlich angestoßen und Zweifel geäußert, ob Musiala jemals wieder seine fußballerische Qualität in vollem Umfang auf den Platz bringen könne.
„Die Aussage ist vereinsschädigend“
„Man braucht ihn ja jetzt auch, vor allem nach dieser Verletztenmisere, die der Klub hat. Aber mit diesen Aussagen stärkst du ihn ja nicht. Ganz im Gegenteil. Der Junge steht jetzt unterm Brennglas. Jeder erwartet jetzt absolute Topleistungen, weil, wenn er sie nicht bringt, müssen wir über den Vertrag reden. Das finde ich völlig fatal“, schüttelt Babbel den Kopf. Man mache mit solchen Aktionen „auch den Marktwert des Spielers kaputt“. Nachsatz des Europameisters von 1996: „Eigentlich ist die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge vereinsschädigend.“
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