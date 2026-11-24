Gegen Felsen katapultiert

Im Anschluss prallte das Auto auf einem angrenzenden Privatgrundstück gegen einen Pfeiler und einen Felsen. Schließlich blieb der Wagen auf der Beifahrerseite liegen. Sowohl der Lenker als auch seine junge Beifahrerin erlitten bei dem Crash Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden beide durch die Rettung zur weiteren Behandlung ins LKH Hohenems eingeliefert.