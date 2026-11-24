Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am frühen Montagnachmittag zwei Verletzte: Ein Pkw kam von der Straße ab, rammte eine Straßenlaterne, überschlug sich und krachte schließlich mit hoher Wucht gegen einen Pfeiler und einen Felsen.
Der schwere Unfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr auf der Dürne in Koblach. Ein 30-Jähriger war mit seinem Pkw und seiner 25-jährigen Begleiterin in Fahrtrichtung Straßenhäuser unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus, kollidierte mit einer Straßenbeleuchtung und überschlug sich.
Gegen Felsen katapultiert
Im Anschluss prallte das Auto auf einem angrenzenden Privatgrundstück gegen einen Pfeiler und einen Felsen. Schließlich blieb der Wagen auf der Beifahrerseite liegen. Sowohl der Lenker als auch seine junge Beifahrerin erlitten bei dem Crash Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden beide durch die Rettung zur weiteren Behandlung ins LKH Hohenems eingeliefert.
Ein durchgeführter Alkotest beim Fahrer verlief negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.